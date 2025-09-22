FURFURがゆめぽてと魅せる秋冬♡「FANCY NEW starring ゆめぽて」公開

2025年9月18日(木)正午より、FURFURが大人気モデル「ゆめぽて」こと川端結愛を迎えたWEBコンテンツ『FANCY NEW starring ゆめぽて』を公開します。ファッション感度の高い女性たちに向けて提案される今回のコレクションは、FURFURらしい甘さとゆめぽての持つエッジィな魅力が融合した特別なラインナップ。秋冬のスタイルをアップデートするマストバイアイテムをぜひチェックしてみてください。

FURFUR×ゆめぽての新作ラインナップ

Blouson 35,200円 / Dress 16,500円/ Necklace 3,960円/ Shoes 25,300円

Blouson 35,200円/ Pants 14,300円/ Hair pin 4,950円/ Hair clip 3,960円 / Shoes 25,300円

Sweatshirt 14,300円/ Pants 16,500円/ Glasses 6,930円/ Bag 12,100円/ Charm 2,970円/ Necklace 6,050円・11,000円/ Shoes 28,600円

Sweatshirt 16,500円/ Skirt 14,300円/ Hair Accessory 4,400円/ Socks 4,620円

Jacket 34,100円/ Shirt 19,800円/ Pants 16,500円/ Shoes 29,700円

Hoodie 14,300円/ Pants 13,200円/ Tops 5,940円/ Bratop 6,600円/ Bag 11,550円/ Charm 4,950円/ Socks 4,620円/ Shoes 25,300円

今回のコレクションでは、ファーブルゾンやスウェットセットアップなど、秋冬に活躍するアイテムが多数登場。

ゆめぽての個性を引き立てる柔らかな甘さと都会的なエッセンスが融合したスタイリングに注目です。

すべて税込み価格。各アイテムはUSAGI ONLINE、または公式オンラインストアで購入可能です。

公開日時＆キャンペーン情報

『FANCY NEW starring ゆめぽて』は2025年9月18日(木)正午より公開されます。

さらに、オフィシャルオンラインストアおよびUSAGI ONLINEでは、9月18日(木)0:00～9月24日(水)23:59までの期間限定で10％OFFキャンペーンを実施♪ 気になるアイテムをお得にゲットするチャンスです。

秋冬のおしゃれはFURFURで♡

今回の「FANCY NEW starring ゆめぽて」は、FURFURらしい世界観を体現した秋冬の必見コレクション。

トレンドを押さえながらも女性らしさを引き立てるアイテムばかりで、着るだけで気分まで高まります。ゆめぽてのスタイリングを参考に、お気に入りの一着を見つけて秋冬のおしゃれを楽しんでみてください。