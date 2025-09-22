今田美桜さん主演・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）が9月26日にいよいよ最終回を迎えます。そこで『あんぱん』に関係するものから、今あらためて読んでおきたい記事を再配信いたします。（初回配信日：2025年6月8日）

今田美桜さん主演・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。

北村匠海さん演じる柳井嵩がついに徴兵されるなど、重い展開が続く中で一本のPR動画が話題になっています。動画が配信されているのはNHKの公式Youtubeチャンネル。

＊Youtube NHK公式チャンネル

https://youtu.be/JoQBwvAsRKg?si=b5dtueCYJEIb-7yk

ある日、阿部サダヲさん演じる”ヤムおんちゃん”こと草吉が焼きあげたあんぱんをまえに、満面の笑顔を見せる江口のりこさん演じる朝田羽多子。

そこに帰宅した今田美桜さん演じる長女・のぶがパンのいい匂いに誘われてやってきます。

続けて、血相を変えて「お姉ちゃん大変や！」と駆け寄ってきた原菜乃華さん演じる三女・メイコ。「蘭子姉ちゃんがすごいもんを！」と指さした先に河合優実さん演じる蘭子が現れます。

その蘭子は、なぜか当時存在するわけがないスマートフォンを手に…。

なぜかカメラを向き直した蘭子

「蘭子！その黒い板はなんね！」とたずねた羽多子。すると蘭子は平然と「NHKプラスや。これであんぱんが見えるがよ」とこたえます。

「あ、あんぱんならここにあるだろう！」とヤムおんちゃんが話すと「そっちのあんぱんじゃのうて。お姉ちゃんが主演のドラマやき」と伝えた蘭子。

一同が「たまるかー！」と驚いた表情を見せると「お前…こんなもんどこで！」とヤムおんちゃんは蘭子に疑問を投げかけます。

すると蘭子は突然カメラの方を向き直し「NHKプラスがあれば…お姉ちゃんの活躍が好きな時に、好きな場所でみえるがやき、さびしゅうないで」と画面に向けて語り始めます。

「お前…まさか未来から！」

スマホに夢中になっている朝田家を前に、何かに気付いたヤムおんちゃん。

「お前…まさか未来から！」と告げたヤムおんちゃんに、蘭子はまさかの一言をーー。

受信契約のある世帯の方が追加負担なしで総合・Eテレの番組を放送と同時、もしくは放送後から1週間ご視聴できるサービス「NHKプラス」のPRのためのものながら、2025年6月8日の時点で33万回も閲覧されている同動画。

河合さん演じる蘭子がスマホを手に現れるという意外過ぎるお話でしたが、草吉演じる阿部さんのツッコミと河合さんのリアクション、そしてタイムスリップ感ある展開からは、2024年にヒットしたTBS系ドラマ『不適切にもほどがある！』を思い浮かべた人が多数いたようです。

1986年と2024年を行き来する内容となっていた『不適切にもほどがある！』では、体育教師の小川市郎とその娘・純子という親子を演じた阿部さんと河合さん。

そのお二人ならではの軽快なやりとりに笑いを誘われる一方、ネットでは「終わりが完全に『不適切』で爆笑」といった感想が見られていました。

朝ドラ通算112作目となる『あんぱん』は、子どもたちの人気者＜アンパンマン＞を生み出したやなせたかしと、小松暢の夫婦をモデルとした物語。ヒロインの＜朝田のぶ＞を今田美桜さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じます。

のぶの父・結太郎を加瀬亮さん、のぶの母・羽多子を江口のりこさん、嵩の母・登美子を松嶋菜々子さん、嵩の伯父・寛を竹野内豊さん、謎のパン職人・屋村草吉役を阿部サダヲさんが演じます。

林田理沙アナウンサーが語りを、脚本は中園ミホさんが担当。主題歌『賜物』はRADWIMPSが手掛けています。