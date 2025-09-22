＜大変自慢とは…？＞「あなただけ大変なわけじゃない」知らない人にケンカ腰で絡まれ【第2話まんが】
私はサトミ。1歳のカイトとリクトを育てているママです。双子のお世話は本当に大変！ 最近は子育て支援センターへ行くのが私にとっての癒しの時間です。スタッフさんたちがいつも温かく労ってくれるのでホッとするのです。しかし私が「子どもがひとりのママは優雅でうらやましい」と話していると、いきなり背後から私に向けて冷たい言葉が……。「自分は誰よりも大変、って自慢ですか？」見知らぬママにそう言われ、私は驚いてしまったのでした。
相手のママは不機嫌オーラ全開。周囲のママたちは静まりかえり、こちらに注目しています。そんな異様な雰囲気を察して、スタッフさんが助け舟を出してくれました。私は促されるままカイトを抱っこして、授乳室へと向かったのです。
リクトもいるので、ずっと授乳室にいるわけにもいきません。10分ほど経った頃そっと様子をうかがってみると、先ほどのママはいなくなっていました。ホッとして戻ると、スタッフさんは私の顔を見て心配そうに微笑みかけてきました。
いきなり「双子のママは大変アピールばかり」と見知らぬママに言われ、私は言葉を失ってしまいました。雰囲気を察したスタッフさんが気をきかせてくれ、私はそのママから離れることができました。でも私はずっとモヤモヤが消えなくて……。
しばらくして戻るとそのママはもういませんでした。スタッフさんの心配そうな顔に、「大丈夫です」とは答えたものの、心にはすっきりしない気持ちが残ってしまいました。私はただ双子育児の大変さをグチっただけなのに、なぜあんなに攻撃的なことを言われなければならなかったのでしょうか？
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
