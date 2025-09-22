79mmÁ°¸å¤Ë¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤¬½¸Ãæ¡ª ºÇ¿·¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÎÀ³Ê¤Ï¡È¥Ö¥ì¡¼¥ÉÄ¹¡É¤Ç8³ä·è¤Þ¤ë¡Ú¥¢¥¤¥¢¥ó41¥â¥Ç¥ëÈæ³Ó¡Û
º£Ç¯¤Î½©¤Ï¥¿¥¤¥È¥ê¥¹¥È¡¢¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¡¢¥Ô¥ó¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¥á¡¼¥«¡¼¤«¤éÂ³¡¹¤È¿·¥¢¥¤¥¢¥ó¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ï°ìÅÙÇã¤Ã¤¿¤éÄ¹¤¯»È¤¦¥¯¥é¥Ö¤À¤«¤é¸å²ù¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¥×¥í¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥¢¥ó¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¥®¥¢¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥Ä¥¢¡¼¥×¥í¡¢»Ô¸¶·úÉ§¤Ë10Ç¯»È¤¨¤ë¥¢¥¤¥¢¥óÁª¤Ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇä¤ì¶Ú¤Î¡ØZXi5¡Ù¡ØT250¡Ù¡Øi240¡Ù¡Ø¥ß¥º¥Î¥×¥í M-15¡Ù¤Î¥Ö¥ì¡¼¥ÉÄ¹¤È¥¹¥Ô¥óÎÌ¤ÈÁàºîÀ¤ò¸ø³«
¡þ¡¡¡þ¡¡¡þºÇ¿·¤Î41¥â¥Ç¥ë¤ÎÃæ¤«¤é¼«Ê¬¤Ë¥Ù¥¹¥È¤Ê¥¢¥¤¥¢¥ó¤òÁª¤ÖÊýË¡¤Ï¡©¡¡»Ô¸¶¤¬ºÇ½é¤Ë»ØÅ¦¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¥Ö¥ì¡¼¥ÉÄ¹¡×¤È¡Ö¥í¥Õ¥È¡×¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ä¥´¥ë¥Õ¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥ÉÄ¹¤Ç¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÎÆÃÀ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ï¾ï¼±¤Ç¤¹¡£ÍÌ¾¤Ê¤Î¤Ï¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¤Î¡ØP¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¡£¡ØP750¡Ù¡ØP770¡Ù¡ØP790¡Ù¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Î¿ô»ú¤¬¥Ö¥ì¡¼¥ÉÄ¹¡£¡È770¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥ÉÄ¹¤¬77Ð¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£¥Ö¥ì¡¼¥ÉÄ¹¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤È½Å¿´µ÷Î¥¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¸À¤¨¤Ð¹âMOI¤ÎÂç·¿¥Ø¥Ã¥É¡£¥Ö¥ì¡¼¥ÉÄ¹¤¬Ã»¤¤¤È¾®·¿¥Ø¥Ã¥É¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¾®²ó¤ê¤¬Íø¤¤Þ¤¹¡£º£¡¢ºÇ¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï79ÐÁ°¸å¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¡£º£µ¨Çä¤ê¾å¤²¾å°Ì¤òÀê¤á¤¿¡Ø¥¹¥ê¥¯¥½¥ó ZXi5¡Ù¡Ø242CB¡Ü¡Ù¡ØP790¡Ù¤Ï¤³¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£´é¤¬¥·¥ã¡¼¥×¤ÇÆðÅ´ÃÃÂ¤¥â¥Ç¥ë¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÈôµ÷Î¥¤¬²Ô¤²¤ÆÁàºîÀ¤â¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ï½÷»Ò¥×¥í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ë¤â¿Íµ¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¤Ïµ÷Î¥´¶¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¤Îµ÷Î¥¤Ï¥í¥Õ¥È¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£7ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î¥í¥Õ¥È¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢25ÅÙ¤«¤é34ÅÙ¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Å¬Àµ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥í¥Õ¥È¤òÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Èµ÷Î¥´¶¤¬¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥ÉÄ¹¤È¥í¥Õ¥È¤Ç41¥â¥Ç¥ë¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¤ò4¥¿¥¤¥×¤ËÊ¬Îà¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¼¡¤Î4¥¿¥¤¥×¤«¤é¡¢¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÁª¤Ö»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡ú»îÂÇ¥ê¥¹¥È¡ÚA¥¿¥¤¥×¡§¥Ð¥é¥ó¥¹·¿¡Û¥Ö¥ì¡¼¥ÉÄ¹ 78-81mm¡¡7ÈÖ¥í¥Õ¥È³Ñ 28-30ÅÙºÇ¤âÉý¹¤¤¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¥Ö¥ì¡¼¥ÉÄ¹79mmÁ°¸å¤Ç¥í¥Õ¥È¤¬28¡Á 30ÅÙ¤ÏºÇ¤â¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹·¿¡£¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤Ï¤³¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ËÂ¿¤¤¡£¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¡§P8CB¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¡§P790¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤¡§X FORGED MAX¥Ô¥ó¡§i240¥¿¥¤¥È¥ê¥¹¥È¡§T250¥À¥ó¥í¥Ã¥×¡§¥¹¥ê¥¯¥½¥ó ZXi5¥ß¥º¥Î¡§¥ß¥º¥Î¥×¥í M-13¥ß¥º¥Î¡§GH-251 FORGED¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¡§258CBP¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¡§242CB¡ÜËÜ´Ö¥´¥ë¥Õ¡§T//WORLD Vx¥Õ¥©¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¡§TB-5 FORGED¡ÚB¥¿¥¤¥×¡§¥¢¥¹¥ê¡¼¥È·¿¡Û¥Ö¥ì¡¼¥ÉÄ¹ 78mm°Ê²¼¡¡7ÈÖ¥í¥Õ¥È³Ñ 31ÅÙ°Ê¾åÁàºîÀ¤¬¹â¤¯¤Æ¥¹¥Ô¥ó¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¸ú¤¯¥í¥Õ¥È¤¬31ÅÙ°Ê¾å¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ö¥ì¡¼¥ÉÄ¹¤¬Ã»¤¤¤Î¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥È·¿¡£¥¹¥Ô¥óÀÇ½¡¢ÁàºîÀ¤¬¹â¤¯¤Æ¡¢µ»½Ñ¤¬¤¢¤ë¿Í¤Û¤ÉÃÆÆ»¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë¡£¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¡§P7CB¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¡§P770¥¿¥¤¥È¥ê¥¹¥È¡§T100¥¿¥¤¥È¥ê¥¹¥È¡§T150¥À¥ó¥í¥Ã¥×¡§¥¹¥ê¥¯¥½¥ó ZXi7¥ß¥º¥Î¡§¥ß¥º¥Î¥×¥í S-1¥ß¥º¥Î¡§¥ß¥º¥Î¥×¥í S-3¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¡§241CBËÜ´Ö¥´¥ë¥Õ:¡§T//WORLD TOUR V¥³¥Ö¥é¡§KING TEC¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹¡§EZONE CB302 ¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÃÃÂ¤¥×¥í¥È¥³¥ó¥»¥×¥È¡§C05TP¡ÚC¥¿¥¤¥×¡§¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸·¿¡Û¥Ö¥ì¡¼¥ÉÄ¹ 80mm°Ê¾å¡¡7ÈÖ¥í¥Õ¥È³Ñ 28-30ÅÙ¤ä¤µ¤·¤µ½Å»ë¤Ç¥ß¥¹¥Ò¥Ã¥È¤Ë¶¯¤¤¥ß¥¹¥Ò¥Ã¥È¤Ë¶¯¤¯¤Æ¡¢ÂÇµå¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥É80mm°Ê¾å¡£Ä¾¿ÊÀ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¶Ê¤¬¤êÉý¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡£¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤¡§¥¨¥ê¡¼¥È¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤¡§¥¨¥ê¡¼¥ÈX¥Ô¥ó¡§G440¥À¥ó¥í¥Ã¥×¡§¥¹¥ê¥¯¥½¥ó ZXi4¥ß¥º¥Î¡§¥ß¥º¥Î¥×¥í M-15ËÜ´Ö¥´¥ë¥Õ¡§T//WORLD Px¥×¥í¥®¥¢¡§PRGR04¥³¥Ö¥é¡§DS-ADAPT MAX¥×¥í¥È¥³¥ó¥»¥×¥È¡§C07PC¡ÚD¥¿¥¤¥×¡§Èô¤Ó·Ï¡Û¥Ö¥ì¡¼¥ÉÄ¹ 79mm°Ê¾å¡¡7ÈÖ¥í¥Õ¥È³Ñ25-30ÅÙ1ÈÖ¼ê°Ê¾å¤ÎÈôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤¬²ÄÇ½¥¹¥È¥í¥ó¥°¥í¥Õ¥ÈÀß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Èô¤Ó·Ï¥¢¥¤¥¢¥ó¡£¥Ö¥ì¡¼¥ÉÄ¹¤Ï80mmÁ°¸å¤¬Â¿¤¯¡¢ÃÆÆ»¤Î¹â¤µ¤â³ÎÊÝ¤·¤ä¤¹¤¤¡£¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤¡§X FORGED MAX STAR¥¿¥¤¥È¥ê¥¹¥È¡§T350¥À¥ó¥í¥Ã¥×¡§¥¼¥¯¥·¥ª¥×¥é¥¤¥à¥ä¥Þ¥Ï¡§¥¤¥ó¥×¥ì¥¹ ¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥¿¡¼TYPE/D¥ä¥Þ¥Ï¡§¥¤¥ó¥×¥ì¥¹ ¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥¿¡¼TYPE/SËÜ´Ö¥´¥ë¥Õ¡§T//WORLD Hx¥×¥í¥®¥¢¡§PRGR03¥³¥Ö¥é¡§DS-ADAPT¢£²òÀâ¡¦»îÂÇ¡§»Ô¸¶·úÉ§¤¤¤Á¤Ï¤é¡¦¤¿¤Ä¤Ò¤³¡¿ 1978Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£1996Ç¯¤ËÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¡¢ÍâÇ¯¥×¥íÅ¾¸þ¡£2006Ç¯¤Î¡Ö¥¢¥µ¥ÒÎÐ·ò¤è¤ß¤¦¤êŽ¥ËãÀ¸ÈÓÄÍ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Ç¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¡£¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¿Íµ¤¥¢¥¤¥¢¥ó¥·¥ã¥Õ¥È¤òÄ´ºº¡£´ØÏ¢µ»ö¡Ú¥¢¥¤¥¢¥ó¥·¥ã¥Õ¥ÈÁª¤Ó¤Ï7ÈÖ¤Î¥¥ã¥ê¡¼¤È¹â¤µ!¡¡¥¥ã¥ê¡¼140Y°Ê²¼¤Ê¤é·ÚÎÌ¥·¥ã¥Õ¥È¡¢140Y°Ê¾å¤Ç¹â¤µ¤¬Íß¤·¤¤¤Ê¤é½ÅÎÌ¥«¡¼¥Ü¥ó¡Û¤Ç¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¡£
