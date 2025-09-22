20日にTBSで生中継された「東京2025世界陸上」（後7・30）の平均世帯視聴率が19・6％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）だったことが22日、分かった。平均個人視聴率は12・9％。

瞬間最高を記録したのは午後9時44分、日本記録保持者の田中希実（26＝ニューバランス）が出場した女子5000メートル決勝ラスト1周の場面。個人16・2％、世帯24・8％だった。田中は15分7秒34で12位に終わり、2大会連続入賞を逃した。

大会8日目のこの日、男子400メートルリレー予選も行われ、日本は38秒07の2組3着で決勝進出を決めた。

この日の午前中には女子20キロ競歩で藤井菜々子（26＝エディオン）が日本記録を自ら更新する1時間26分18秒をマークし、五輪、世界選手権を通じて日本女子初となる銅メダルを獲得した。

男子20キロ競歩では、初出場の吉川絢斗（24＝サンベルクス）が1時間19分46秒で7位に入賞した。2大会連続3度目出場の丸尾知司（33＝愛知製鋼）は1時間20分9秒の9位。金メダル候補だった世界記録保持者の山西利和（29＝同）は1時間22分39秒で28位に終わった。