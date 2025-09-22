¡ÚÂ®Êó¡ÛÅìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤Ç¸òºÝ½÷À¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñÀÒ¤ÎÃË¡Ê30¡Ë ¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¡¡·Ù»ëÄ£
º£·î1Æü¡¢Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤Ç¸òºÝÁê¼ê¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ´Ú¹ñÀÒ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÃË¤òºÆÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥è¥ó¥¸¥å¥óÍÆµ¿¼Ô¡Ê30¡Ë¤Ïº£·î1Æü¡¢À¤ÅÄÃ«¶èÌîÂô¤Ç¸òºÝÁê¼ê¤Î´Ú¹ñÀÒ¤ÇÅÔÆâ¤Ë½»¤à¥Ð¥ó¡¦¥¸¥¦¥©¥ó¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¤Î¼ó¤ò¿ÏÊª¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¤¤ç¤¦¡¢Àè·î29Æü¤«¤é30Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¥Ð¥ó¤µ¤ó¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¤ê¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¢¥×¥ê¤ÇÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê·«¤êÊÖ¤·¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥¯ÍÆµ¿¼Ô¤ò¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡°ãÈ¿¤ÈÅ¡Âð¿¯Æþ¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤Î´Ö¤Ë¤ÏÊÌ¤ìÏÃ¤ò¤á¤°¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢Àè·î29Æü¡¢¥Ñ¥¯ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÈà½÷¤ËÀÜ¶á¤»¤ºÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¾å¿½½ñ¤ò·Ù»¡½ð¤Ç½ñ¤¤¤¿¤¦¤¨¡¢¥Ð¥ó¤µ¤ó¤ÈÊÌ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÆ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àè·î30Æü¤ËºÆ¤Ó¥Ð¥ó¤µ¤ó¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òË¬¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¼þÊÕ¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤Ï»ö·ï¤Î5»þ´Ö¤Û¤ÉÁ°¤«¤éÂÔ¤ÁÉú¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥¯ÍÆµ¿¼Ô¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢»ö·ï¤ÎÄ¾Á°¤Þ¤Ç¤Ë¥Ð¥ó¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤¢¤ï¤»¤Æ10²ó¤Û¤É¡ÖËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤ÈÌ¤Îý¤ä¸å²ù¤ò»Ç¤ï¤»¤ëÆâÍÆ¤ÎÄ¹Ê¸¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¥Ñ¥¯ÍÆµ¿¼Ô¤Ë¶¯¤¤¼¹Ãå¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
