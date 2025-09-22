¡ÚÂ®Êó¡Û¼«Ì±ÁíºÛÁª5¿Í¤¬ÆÏ¤±½Ð¡¡¹ñ²ñµÄ°÷É¼¤ª¤è¤ÓÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§É¼¤Î·×590É¼Áè¤¦ÁªµóÀï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È
ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã¤ÎÂà¿ØÉ½ÌÀ¤ËÈ¼¤¦¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁªµó¤¬¡¢22Æü¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢Î©¸õÊä¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ÁíºÛÁª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÏ¤±½Ð½ç¤Ë¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¡Ê50¡Ë¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¡Ê69¡ËÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡Ê64¡Ë¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÂç¿Ã¡Ê64¡Ë¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¡Ê44¡Ë¡¢¤Î5¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
22Æü¤«¤é12Æü´Ö¤ÎÁªµó´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢Íè·î4Æü¤Ë¿·¤·¤¤ÁíºÛ¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ï¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤Î295É¼¤ÈÁ´¹ñ¤ÎÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤òÈ¿±Ç¤·¤¿295É¼¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ590É¼¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë¡£