ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤¬¡¢21Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½ÅÍ×²ñµÄ¤Ç±éÀâ¤ò¹Ô¤¤¡¢¡ÖÈó³Ë²½¤òµá¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¥¢¥á¥ê¥«¤È¸þ¤¹ç¤¦¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÄ«Á¯¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶âÁí½ñµ¤Ï¡¢21Æü¤Þ¤Ç¤Î2Æü´Ö³«¤«¤ì¤¿ËÌÄ«Á¯¤Î¹ñ²ñ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖºÇ¹â¿ÍÌ±²ñµÄ¡×¤Ç±éÀâ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¶âÁí½ñµ¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î³ËÊÝÍ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ä´Ú¹ñ¤òÇ°Æ¬¤ËÅ¨¹ñ¤«¤é¹ñ²È¤ò¼é¤ë¾å¤Ç¡ÖÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤ÊÁªÂò¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÈó³Ë²½¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÈó³Ë²½¤òµá¤á¤º¡¢Ê¿ÏÂ¶¦Â¸¤òË¾¤à¤Ê¤é¥¢¥á¥ê¥«¤È¸þ¤¹ç¤¨¤Ê¤¤¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¶âÁí½ñµ¤Ï²áµî¤Ë²ñÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£