¡¡Åìµþ£²£°£²£µÀ¤³¦Î¦¾åºâÃÄ¤Ï£²£±Æü¡¢Î¦¾åÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤Î£¹Æü´Ö¤ÎÆþ¾ì¼Ô¿ô¤¬£¶£±Ëü£¹£²£¸£¸¿Í¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£°£·Ç¯ÂçºåÂç²ñ¡ÊÌó£³£µËü£¹£°£°£°¿Í¡Ë¡¢£±£¹£¹£±Ç¯ÅìµþÂç²ñ¡ÊÌó£µ£¸Ëü¿Í¡Ë¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£ÃË½÷¤Î¥ê¥ì¡¼¼ïÌÜ·è¾¡¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Âç²ñºÇ½ªÆü¤Î£²£±Æü¤ÎÌë¤ÎÉô¤Ïº£Âç²ñºÇÂ¿¤Î£µËü£¸£·£²£³¿Í¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£
