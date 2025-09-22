ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢9»î¹çÏ¢Â³¥Ò¥Ã¥È ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï3¤Î¤Þ¤Þ
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬9»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÂÇÀÊ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ð¥Ã¥È¤òÀÞ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥é¥¤¥È¤Ø¥Ò¥Ã¥È¡Ê22ÆüÁ´ÂÇÀÊ¡Ë
¡¡ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë1ÈÖ»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«¡£½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£Âè2ÂÇÀÊ¤Ï¥é¥¤¥È¤Ø¤Î¥é¥¤¥Ê¡¼¡£
¡¡Âè3ÂÇÀÊ¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤òÀÞ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥é¥¤¥È¤Ø¥Ò¥Ã¥È¡£¤³¤ì¤Ç9»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âè4ÂÇÀÊ¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÂçÃ«¤Ï4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÇÔ¤ì2°Ì¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï3¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë