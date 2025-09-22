TBS NEWS DIG Powered by JNN

Ä«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ºÇ¹â¿ÍÌ±²ñµÄ¤¬20Æü¤«¤é2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼óÅÔ¡¦Ê¿¾í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¶âÀµ²¸Áí½ñµ­¤â±éÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¶âÁí½ñµ­¤Ï¡Ö³ËÊü´þ¤·¤ÆÉðÁõ²ò½ü¤·¤¿¤¢¤È¥¢¥á¥ê¥«¤¬²¿¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢À¤³¦¤¬¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢³Ë¤òÀäÂÐ¤Ë¼êÊü¤µ¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬ËÌÄ«Á¯¤ËÈó³Ë²½¤òÍ×µá¤¹¤ë¤³¤È¤òÊü´þ¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¸þ¤­¹ç¤¨¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÂÐÏÃ¤Î²ÄÇ½À­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢´Ú¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÅý°ì¤ÏÉÔÍ×¡×¤ÈÅ¨ÂÐÅª¤ÊÊÌ¤Î¹ñ²È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò·ûË¡¤ÇÀ©Äê¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£