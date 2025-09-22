＜注目銘柄＞＝ＡＢＣマート、月次販売の好調状態続く ＜注目銘柄＞＝ＡＢＣマート、月次販売の好調状態続く

エービーシー・マート<2670.T>に注目したい。同社は靴小売店「ＡＢＣマート」を全国展開している。８月の既存店売上高は前年同月比８．５％増と６カ月連続で前年を上回り好調だ。インバウンド需要が堅調なほか、手を使わずに履ける「ハンズフリー靴」などが伸びている。韓国や台湾など海外市場の開拓も進めている。２６年２月期の連結純利益は前期比０．４％増の４５５億３０００万円と最高益の見込みだが、市場には４６０億円前後への増額修正期待も強まっている。



株価は昨年１２月に３３５８円の最高値をつけた後は調整局面にあり、足もとでは３０００円近辺での値動きとなっている。ただ、今後も堅調なインバウンド需要が見込めるほか、海外市場開拓も評価できるだけに、先の高値更新からの一段高が期待できそうだ。（地和）



