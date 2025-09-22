

少子化により、大学進学希望者の大半がいずれかの大学に進学できる時代となりました。ですが、誰もが志望校の合格を手にできるわけではありません。大学進学を希望する高校卒業者の割合は上昇していて、特に偏差値上位校やブランド力のある大学を目指す競争は厳しいまま。

さらに入試制度は複雑化し、保護者にも情報収集と戦略立案が求められるようになっています。受験にかかる費用負担も重く、子どもの志望校合格を支えようと奔走する保護者の現実は、かえって過酷さを増しているのではないでしょうか。

数年前に娘2人の大学受験を終えた北関東に暮らす小林さん（仮名）一家。2歳違いの姉妹、千鶴さんと凛花さん（いずれも仮名）はそれぞれ、大学進学をきっかけに実家を離れたが、姉妹の合格までの道のりはまるで違うものだった。

「長女は一般入試で東京外国語大学（以下、東京外大）、次女は指定校推薦で関西学院大学に進学しました。卒業までの約半年の過ごし方は天と地ほどの違いがありました」と母親。何がそれほど違ったのか。

地方の公立進学校から一般入試に挑んだ長女

長女の千鶴さんは幼い頃から英語を習い、英語が大好きだった。そのため高校受験で目指したのは英語に力を入れていて、学年トップの子が迷わず目指す公立の超進学校。

受験は難なくクリアし、中学卒業後の春休みには地元では「行けば英語が必ず伸びる」と評判の英語専門の塾に入塾、4月からの高校生活に備えていた。

入学後の生活は高校受験が「終わった」という安堵（あんど）感はなく、むしろ大学受験が「始まった」感じのスタートとなった。学校は旧帝大を勧める先生が多く、浪人してでも京大、東大を目指しなさいという雰囲気が漂っていた。

高校入学後に行われた初回の三者面談も、いきなり志望校はどこかなど、進路の話がほとんど。大学についてさほど調べていなかったものの、「家を出たい」という希望はあり、志望校欄には母方の祖母の家からでも通えそうな「大阪大学」と書いた。

学校は「高みを目指せ」と豪語するだけのことはあり、かなりの数の補習があった。平日の放課後はもちろん、土曜日も補習のために学校に通うことも多く、夏休みなどの長期休みも当然のように補習が組まれた。

そのため高1の段階では塾に通わない同級生もたくさんいたが、千鶴さんは英語専門塾を続けながら、別の塾で国語と数学の授業を受けた。2つの塾に支払っていた受講料は月に4万1000円ほど。これに季節講習などの追加料金がかかり、公立高に通っていても結局、教育費は大きな負担となっていった。

やがてオープンキャンパスや大学見学に行くなどし、志望大学についてぼんやりとだがイメージを掴み始めた千鶴さん。「進学を機に実家を出ること」「英語を軸にした学びができる大学」を中心に志望校選びが本格化した。

一方、両親は「一人暮らしをするのなら国公立」「私立なら、京都の祖母宅から通える範囲にすること」という条件をつけた。

例えば、見学に行った上智大学の場合、もっとも安い文系学部でも、授業料と諸費用を合わせた金額は年間118万円を超える。初年度はこれに加えて入学金20万円も必要となる。一人暮らしの費用を仮に1カ月10万円と見積もっても、4年でかかる費用は1000万円近くになってしまう。

3人以上の子どもがいる多子世帯を対象に、大学の授業料を無償化する国の制度が始まったが、3人以上いない家庭ではこの恩恵を受けられない。また、この制度は子ども3人全員が学生である必要があり、3人きょうだいの場合、長子が卒業してしまえば、下の子たちは制度を使えなくなる。

私立大学にはいろいろな奨学金制度もあるが、それを使ったとしても「私立大＋一人暮らし」のハードルは高い。

さまざまなことを考えた結果、千鶴さんは第一志望を国立の東京外大とする方針で受験プランを組むことに決めた。

滑り止めとして受ける私立は関西圏だけでは選択肢が限られたため、結局、首都圏の大学も候補に入れ、上智と立教、獨協、ICU、同志社の東京会場受験を受けることにした。第一志望の東京外大の模試の判定はだいたいB判定。がんばり次第で合格は可能という状態には仕上がっていた。

受験のためのホテル探し

志望校が決まると親のサポートも本格化した。地方から都内の大学を受ける場合はホテルの手配が必要で、母親は当時の様子を「まるで旅行代理店のようでした」と振り返る。

都心から少し離れた東京外大とICUは、すぐ近くのホテルとなると限られる。入試の時期には客が集中するためか、値段が普段の2倍となるところもあるほどだ。ホテルの数が少ないので早めに予約をしなくては埋まってしまう可能性もある。

そのため母親は千鶴さんが高3になるとすぐホテルのリサーチを開始し、夏には予約を取りはじめた。

まずは、私立入試のための東京滞在に3カ所のホテルを予約した。上智の入試は四ツ谷のホテルを3泊抑え、ICUのために東府中のホテルを1泊、同志社の東京会場入試と立教のために両国のホテルを予約した。そして、東京外大の2次試験のためにも大学近くのホテルを押さえておいた。

共通テストは無事に終わった。自己採点の結果もまずまずだが、1つ合格が出るまで、千鶴さんは不安げだった。

「例えば私立が国立で受けたレベルと同等の早稲田や慶應レベルなら、本人も納得いくと思うのですが、やっぱり早慶を滑り止めで出願するほどの力はなかった。早慶は専門の対策をしないと難しいです。もしも滑り止めで受けた大学に行くことになったら、自分はそれで納得ができるのか、不安だったようです」と母親。

それでも、東京外大の2次試験前に、共通テスト利用型で立教と獨協の合格が出ると少し気持ちは楽になったようだった。そして2次試験本番へ向けて、親のサポートも正念場。最後の最後で、前泊予定のホテルがイマイチではないかと迷い、私立入試で使った「両国のホテルがすごく良かったので、距離は遠いのですが、両国のホテルに切り替えました」。

両国のホテルから東京外大まで1時間はかかる。キャンセル料の発生しないギリギリまで天気予報を見て、試験当日の天候に問題ないことを確認し、大学近くのホテルをキャンセルした。

直前のそんなドタバタ劇はあったものの、結果は東京外大に見事合格だった。一般入試では同志社と上智も合格した。今、千鶴さんは念願の一人暮らしをしながら第一志望の東京外大に通っている。

次女の選択

高校卒業間際まで、ずっと試験を受け続けていた姉の姿を見て、次女の凛花さんは「大学は推薦入試で受験したい」と早くから言っていた。姉とは違う県立の進学校に進んだのだが、姉の学校ほど「上を目指せ」という圧もなかった。

同じ高校にいた姉の友人が指定校推薦で大学入試を終えた様子を見てからというもの、「私もあれがいい」と感じたのだという。

指定校推薦を獲得するためには普段の学校の成績をキープする必要がある。学校ではバスケットボール部に所属、部活を頑張りながら、塾は本人の希望で個別指導の塾に通った。

高校3年生の夏の高校総体まで部活も楽しみ、母方の祖母宅から通える中で指定校推薦のある大学を探すと、ちょうど関西学院があったため、担任に希望を伝えた。評定も基準を満たしていて、指定校推薦の学内選考をすんなり通過。

通っていた塾にそのことを伝えると、「じゃあもう大学受験は終わりだね。ご苦労さまでした」と“卒塾”を告げられた。

「次女の大学受験は本当にあっけなかったです。入試は面接のために大学に行った1回だけです。ホテルの手配や、煩雑な入試スケジュールの調整をサポートすることもなかったですし、指定校推薦は推薦が取れればほぼ合格と言われていたので、学内選考が終わった秋からは、のんびりと暮らしていました。同じ大学入試でも、天と地ほどの違いがあるなと感じました」と母親。

勉強一筋に頑張った長女、部活も頑張り、学内の成績もキープしながら行ける大学を選んだ次女。どちらが良い悪いということではないが、多様化する入試の現実を小林家は体験した。



