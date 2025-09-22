Photo: にしやまあやか

2025年7月21日の記事を再編集して公開しています。

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

モバイルバッテリーを諦めてサブスク使ってた人、必見！

「モバイルバッテリーは私には向いてない」と諦めていた筆者も、現在販売中の「カラビナ式モバイルバッテリー」なら使い続けられる気がしました。

充電し忘れた、ケーブルだけ忘れた、充電したまま家に置いてきてしまった、などなど、“モバイルバッテリーあるある”の発生頻度をぐぐんと引き下げてくれたんです。

ここでは実際に使用してみた感想をシェアしていきたいと思います。

バッグにつけたまま持ち運べる

Photo: にしやまあやか

モバイルバッテリーの最初のハードルは、習慣的に充電＆持ち歩くことだと思っています。充電したけどバッグに入れ忘れる、バッグに入れてたけど充電がない…これらを解消できないのでモバイルバッテリーの持ち運びを諦めていました。

ところが、この「カラビナ式モバイルバッテリー」なら、カラビナと一体型の本体をバッグにつけておくだけでいつでもモバイルバッテリーを携行できるので、いとも簡単にそのハードルを解消できてしまいました。

Photo: にしやまあやか

本体を充電するときも、バッグに引っ掛けたまま充電すればいいんです。 これならうっかりバッグにしまい忘れることもありません。

なんて画期的なんでしょう。

ケーブルは本体に内蔵。Lightning用端子もついてるよ

Photo: にしやまあやか

しかも、「カラビナ式モバイルバッテリー」はケーブルが巻取り式で本体に内蔵されているのもポイント。たっぷり70cmのケーブルこれ1本で入力と出力の両方に対応してくれます。

わかっていらっしゃる…。

Photo: にしやまあやか

着脱可能なLightning用端子もセットなので、旧モデルのiPhoneの充電も問題なし。出先で「ケーブル忘れた…」と絶望するあの瞬間をもう2度と経験することはない、と言っても過言ではないでしょう。

強いて言えば、このLightning端子を失くさないかだけが少し不安なところでしょうか。

Photo: にしやまあやか

使用後は、軽く引っ張るだけでシュルッと巻き取ってくれるので、バッグの中でケーブルが絡まることもありません。

モバイルバッテリーの悩み、ことごとく全部解決されちゃいました。これはもう、サブスク卒業確定です。

さらに「カラビナ式モバイルバッテリー」の見逃せない機能のひとつが、LEDライト。

電源ボタンを長押しするだけで点灯し、夜道で鍵穴を探すときや、カバンの中を照らしたいときにさっと使えます。

懐中電灯を持ち歩くほどではないけれど、ちょっとした明かりが必要な場面って意外と多いもの。本体がいつも身近にあるからこそ、非常時の備えとしても頼れる存在です。

Photo: にしやまあやか

ここでは紹介しきれなかったポイントがまだまだありますので、詳細はプロジェクトページをご覧ください。下記のリンクからアクセスいただけます。

>>巻き取りケーブルが内蔵！カラビナ式でいつでもどこでも充電可能

Photo: にしやまあやか

Source: CoSTORY