不妊治療は約4.4組に1組が経験。 実は“特別”ではなくなっていた【医師解説】

不妊治療は多くの夫婦やカップルにとって、心身ともに大きな負担となります。特に、いつ治療を終えるべきかという決断は難しいものです。今回は、不妊治療は本当に最終手段なのか、不妊治療を始めるタイミングについて、「ソフィアレディスクリニック」の長谷川先生に解説していただきました。

監修医師：

長谷川 朋也（ソフィアレディスクリニック（長谷川LCグループ））

東京医科大学を卒業後、クリニックや総合病院で経験を積む。2019年から2年間はアメリカ・ハーバード大学へ留学し、2022年 長谷川レディースクリニック副院長、ソフィアレディスクリニック（長谷川LCグループ）の院長として就任。日本産科婦人科学会産婦人科専門医、日本生殖医学会生殖医療専門医。

編集部

実際のところ、不妊治療を受けている人は多いのですか？

長谷川先生

そうですね。晩婚化やライフスタイルの変化に伴い、不妊治療を受けている人は増加傾向にあります。日本でも、不妊治療に対する社会的な理解や経済的支援が徐々に整いつつあり、治療を受けることへの抵抗感も少なくなってきています。

編集部

増えてきているのですね。

長谷川先生

そうですね、みなさんが思っているよりも多いと思います。「約4.4組に1組のカップルが何らかの不妊治療を経験している」というデータもあるほどです。いわゆる「タイミング法」だけでなく、体外受精や顕微授精などの高度生殖医療を受けるケースも増えており、不妊治療は男女ともに身近な選択肢となっています。

編集部

不妊の原因は、女性だけでなく男性にもあるのでしょうか？

長谷川先生

WHOの調査によると「不妊の原因は男性側が48％、女性側が65％」と報告されており、男性が不妊治療を受けることは珍しいことではないとわかります。不妊は、けっして女性だけの問題ではないのです。

編集部

不妊治療を始めるタイミングはいつ頃がいいのでしょうか？

長谷川先生

年齢が上がると妊娠の確率が下がることは、いくつものデータからもはっきりしています。そのため、不妊治療を「最後の手段」と考えずに、子どもを持つことを考え始めたら、まずは早めに専門クリニックで相談することをおすすめします。また、お互いの健康状態を確認するためにも、不妊治療は有用です。

※この記事はMedical DOCにて＜“終わりが見えない”不妊治療… かかる費用・やめ時・向き合い方を医師が徹底解説＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。