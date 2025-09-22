Photo: 納富廉邦

マニアックなパズルでお馴染のメガハウス「解体パズル」シリーズ、その2025年4月発売の「一杯買い！イカ解体パズル」（税込1,855円）がまた、例によって凝りまくった構成だったので紹介しておきたい。

シリーズ新作は「イカ」

Photo: 納富廉邦 メガハウス「一杯買い!! イカ解体パズル」（税込2,420円／アマゾン公式ショップ）

メガハウスの「解体パズル」シリーズは、牛から始まって、マグロ、豚、羊、サーモンなど食材となるパーツ（サメなどの例外もあるけれど）をパズルに仕立てた、フィギュアとゲームの中間のような製品。

しかも、ただカルビ、ロースなどの部位ごとにパーツになっているだけではなくて、例えば「一頭買い！！特選焼肉パズル -ウシ-」（税込1,109円）では、生肉っぽい赤いパーツが指先で温められると白っぽくなるという、肉の焼け具合を再現。

Photo: 納富廉邦 「解体パズル ホオジロザメ」（税込1,755円）

個人的に偏愛している「解体パズル ホオジロザメ」（税込1,755円）は、胃の中に変な形の骨を忍ばせることで、サメの雑食性を表現したり、海から背びれだけが見えるアレを再現できたり。

構造から料理までイカのあれこれをパズル化

Photo: 納富廉邦

で、今回は「イカ」だ。パッケージを開けると、なかには29のパーツ（うち1個はお寿司用のシャリ）が入っていて、いつものようにパーツだけ見ると、何をどうすればいいのかサッパリ分からない。

そう、このパズルは案外難しいのだ。一応パーツには「ちょくちょう」とか部位名が書かれているけれど、だからなんだというのだろう。イカの直腸の場所なんか知らない。

Photo: 納富廉邦

説明書もとっても大ざっぱなものが付いているだけ。当たり前だ、これはパズルであって組み立て式フィギュアではないのだ。とにかく、分かる部分から組み立てて、まずはイカの形にしてみる。

内蔵を再現するのがこのシリーズのテーマだけど、どこがどう繋がるのかというところから始めないと、とっかかりが掴めないのだ。

順序よく組み合わせないと完成しない難易度

Photo: 納富廉邦 イカの内臓の知識が必要になってくる

ひと通りパーツを確認すると、ゲソ部分とエンペラ部分は柔らかい素材でできていてグニャグニャ動かせるし、目玉やらクチバシやら膵臓やら、小さいパーツがいっぱい。そして、組み立てる順序を間違えると、パーツがはまらなくなったりするので、組み立てては壊してやり直しという作業が続く。

どうにか形になっても、内蔵パーツが余ってしまう。墨袋はいったいどこにはめればいいんだろう。仕方ないからイカの体内構造を検索したり。実はこの作業が「解体パズル」シリーズの醍醐味だったりする。

イカの生態や食べ方までも組み込むのが「解体パズル」

Photo: 納富廉邦

前に、このシリーズの開発者インタビューを行ったことがあるのだけど、まずは対象の生態や特徴を調べまくるところから始めるのだそうだ。そのうえで、パズルとしての面白さ、製品としての遊びやギミックを考えていくのだという。

今回も、本体から、イカソーメンやマツタケ切り、寿司ネタ用などにサクを切り取れるようになっている。しかも、イカソーメンのパーツはそっくりだけど正しい位置に入れないと上手くはまらない。相変わらずの細かい演出だ。

リアルとカワイイのバランスが絶妙

Photo: 納富廉邦

で、試行錯誤を繰り返して、どうにか完成。リアルだけど、どこか可愛い造形も「解体パズル」シリーズのポイント。

リアルな生き物の内蔵をグロテスクにならないように、でもリアリティは保つようにというあたりのバランスの上手さが、この製品の最大の魅力だと思っている。

Photo: 納富廉邦