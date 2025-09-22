10時の日経平均は485円高の4万5531円、アドテストが125.61円押し上げ 10時の日経平均は485円高の4万5531円、アドテストが125.61円押し上げ

22日10時現在の日経平均株価は前週末比485.27円（1.08％）高の4万5531.08円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1061、値下がりは472、変わらずは82と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を125.61円押し上げている。次いで東エレク <8035>が78.00円、ファストリ <9983>が38.90円、ＴＤＫ <6762>が36.97円、ソニーＧ <6758>が19.92円と続く。



マイナス寄与度は13.17円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、中外薬 <4519>が7.6円、第一三共 <4568>が6.38円、大塚ＨＤ <4578>が4.76円、良品計画 <7453>が4.42円と続いている。



業種別では33業種中24業種が値上がり。1位は電気機器で、以下、その他製品、金属製品、非鉄金属と続く。値下がり上位には海運、医薬品、倉庫・運輸が並んでいる。



※10時0分10秒時点



株探ニュース

