¡ÖÀ¸¤´¤ß¤È°ì½ï¤Ë¼Î¤Æ¤ë¤ÈÈ¯Ç®¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¥â¥Î¤È¤Ï¡©¡È¤´¤ßÀ¶ÁÝ°÷·Ý¿Í¡É¤¬²òÀâ¡Ö°ÂÁ´¤Î¤¿¤áÂÞ¤Ë¡×
¡¡¤´¤ßÀ¶ÁÝ°÷¤È¤·¤Æ¤âÆ¯¤¯¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¡×¤ÎÂìÂô½¨°ì¡Ê49¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¼Î¤ÆÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÈ¯Ç®¤Î¶²¤ì¡×¤¬¤¢¤ë¥â¥Î¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡ÂìÂô¤Ï¡Ö´¥ÁçºÞ¤Ë¤Ï¿å¤ËÇ¨¤é¤¹¤ÈÈ¯Ç®¤¹¤ëÀÐ³¥·Ï¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖËÍ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¤ÏÉÔÇ³¤´¤ß¤Ê¤Î¤Ç°Â¿´¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï²ÄÇ³¤´¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢À¸¤´¤ß¤È°ì½ï¤Ë¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ¨¤ì¤ÆÈ¯Ç®¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²ÄÇ³¤Ç¼Î¤Æ¤ëºÝ¤Î´í¸±À¤ò»ØÅ¦¡£
¡¡¼Ì¿¿¤ÇÎã¼¨¤µ¤ì¤¿´¥ÁçºÞ¤Ë¤Ï¡Ö¿å¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤âÈ¯Ç®¤·¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¤Ì¤é¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÃí°Õ½ñ¤¤¬¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¡Ö°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ý¥êÂÞ¤Ê¤É¤ËÆþ¤ì¤Æ¼Î¤Æ¤ë¤È¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·Æ©ÌÀ¤ÊÂÞ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿Ê£¿ô¤Î´¥ÁçºÞ¤Î¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¡£°ÂÁ´¤Ê¼Î¤ÆÊý¤òÅÁ¼ø¤·¤¿¡£