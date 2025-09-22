º£ÅÄÈþºù¡¢¡ØÀ¤³¦Î¦¾å¡Ù¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡È´°Áö¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¥í¥¹¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡ÖÏ¢ÆüÈþ¤·¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Îº£ÅÄÈþºù¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¸ø¼°X¤¬22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢º£ÅÄ¤¬Âç²ñ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡ØÅìµþ2025 À¤³¦Î¦¾å¡Ù¤Ø´¶¼Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ·°Ïµ¤¤¬·ãÊÑ¡ªÁ°È±¤¢¤ê¥»¥ß¥í¥ó¥°»Ñ¤Îº£ÅÄÈþºù
¡¡¤¤Î¤¦21Æü¤ËÊÄËë¤·¤¿¡ØÀ¤³¦Î¦¾å¡Ù¡£º£ÅÄ¤Ï¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤òÀ¸¤ó¤À¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë½¼¼Â¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡ÖÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡13Æü¤è¤ê³«Ëë¤·¤¿À¤³¦Î¦¾å¤À¤¬¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á°È±¤ò¿â¤é¤·¤¿¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤äÈ±¤ò²¼¤í¤·¤¿¥»¥ß¥í¥ó¥°¡¢¤µ¤é¤Ë¤ª¤Ç¤³¤òÁ´³«¤Ë¤·¤¿¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ±·¿¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Öº£ÅÄÈþºù¥í¥¹¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡ÖÏ¢ÆüÈþ¤·¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ·°Ïµ¤¤¬·ãÊÑ¡ªÁ°È±¤¢¤ê¥»¥ß¥í¥ó¥°»Ñ¤Îº£ÅÄÈþºù
¡¡¤¤Î¤¦21Æü¤ËÊÄËë¤·¤¿¡ØÀ¤³¦Î¦¾å¡Ù¡£º£ÅÄ¤Ï¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤òÀ¸¤ó¤À¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë½¼¼Â¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡ÖÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡13Æü¤è¤ê³«Ëë¤·¤¿À¤³¦Î¦¾å¤À¤¬¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á°È±¤ò¿â¤é¤·¤¿¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤äÈ±¤ò²¼¤í¤·¤¿¥»¥ß¥í¥ó¥°¡¢¤µ¤é¤Ë¤ª¤Ç¤³¤òÁ´³«¤Ë¤·¤¿¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ±·¿¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Öº£ÅÄÈþºù¥í¥¹¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡ÖÏ¢ÆüÈþ¤·¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£