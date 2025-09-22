ÌîÂ¼¹°¼ù»á¡¢µð¿Í¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï¡ÖÎÏ¤ÎÈ´¤±Êý¤¬¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ ¥ä¥¯¥ë¥È¡Ýµð¿Í¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÌîÂ¼¹°¼ù»á¤¬¡¢µð¿Í¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÌîÂ¼»á¤Ï¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»î¹ç´·¤ì¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ëè»î¹ç½Ð¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤âÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢1ÂÇÀÊ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤´¶³Ð¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÎÏ¤ÎÈ´¤±Êý¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ïº£µ¨ÅÓÃæ¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤Çµð¿Í¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç71»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢ÂÇÎ¨.217¡¢11ËÜÎÝÂÇ¡¢39ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
