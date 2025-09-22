元テレビ朝日社員の玉川徹氏が22日、コメンテーターを務める同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。犬の動画に大爆笑した。

番組冒頭“恒例”のおもしろ動物動画コーナー。飼い主の「立て」の指示で、なぜかお尻だけ上げてしまうボーダーコリーのラスカルくんが紹介された。玉川氏は愛らしい犬の動きに「あはは」と声を上げると、フリーアナ羽鳥慎一も「きれいに上げるねえ」と感心した。

ラスカルくんは70種類以上の技を覚えており、「立て」以外のさまざまな技を披露する動画も流れた。飼い主があおむけになりって足を上げ、その足の裏にぴょんと飛び乗るシーンが放送されると、出演者一同感心。玉川氏は中でも、飼い主が両手で作った輪っかに鼻先から顔をグイッと突っ込む技に「あっはっはっは！あっはっはっは！」と両手をたたいて大喜びし「もう1回見せて！さっきのやつ」とお願いした。同じシーンが流れると、再び大爆笑した。

羽鳥が「ラスカル“くん”じゃなくてラスカル“さん”でした。失礼しました。すごい方でした」と技の数々に舌を巻くと、玉川氏は「これはもう、暫定2位です」と動物動画コーナーのトップクラスに面白いと太鼓判。羽鳥も玉川氏のリアクションに「ワンちゃん部門ではトップかもしれない」と話していた。