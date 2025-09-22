【しまむらのブラウン】が可愛いーーッ！ 大人が真似したい♡「最旬コーデ」

暑さが和らいできたら、そろそろワードローブにも“秋の気配”を取り入れたいところ。そんな気分にぴったりなのが、【しまむら】で見つけたブラウンのワンピースです。今年の注目カラーでもあるブラウンのアイテムなら季節感とトレンドを両立できて、シャレ感も十分。今回は大人可愛いママコーデを紹介するインフルエンサー@naa.gramさんのInstagram投稿を参考に、大人が真似したくなるブラウンワンピースのコーデ例をレクチャー。ワードローブを秋らしく更新したい人はぜひチェックして！

1点投入でグッと秋らしくなれるワンピ

【しまむら】「TT*COLドロストワンピ」\1,969（税込）

明るめブラウンのキャミソールワンピは、秋の訪れを感じさせてくれる優秀アイテム。縦に入った立体感のあるドロストデザインが特徴で、1枚でサマになるおしゃれ感が魅力です。細かな凹凸のある素材や、胸元の斜めカットもさりげないアクセントに。淡色の半袖トップスと重ねるスタイリングは、即戦力コーデとして今すぐにでも真似できそうです。

レイヤードコーデで楽しむのもおすすめ

ゴワつきにくい薄手のワンピースだから、レイヤードスタイルとも相性ばっちり◎ 上からシアーカーデやレースビスチェを重ねることで、コーデに華やかさと奥行きがプラスされます。明るめトーンのブラウンは、ベージュやオフホワイトなどの淡色アイテムとも合わせやすく、まろやかな雰囲気のコーデが作れます。季節が進んだら、黒のジャケットやパンプスを合わせてモードに寄せるのもおすすめ。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@naa.gram様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M