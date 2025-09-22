ÇµÌÚºä46¡Ö39thSG¥¢¥ó¥À¡¼¥é¥¤¥Ö¡×Lemino¤ÇÀ¸ÇÛ¿®·èÄê
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/22¡Û¥É¥³¥â¤¬±¿±Ä¤¹¤ë±ÇÁüÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖLemino¡×¤Ë¤Æ¡¢10·î9Æü¤ËÇµÌÚºä46¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö39thSG¥¢¥ó¥À¡¼¥é¥¤¥Ö¡×¤ÎÌÏÍÍ¤òÀ¸ÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£10·î12Æü¤Ë¤Ï¥ê¥Ô¡¼¥ÈÇÛ¿®¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇµÌÚºä46¶âÀî¼ÓÌí¡¢¿·À©Éþ¤ÇÈþµÓÈäÏª
10·î9Æü¡¢ÇµÌÚºä46¤Î39ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡ØSame numbers¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¥¢¥ó¥À¡¼³Ú¶Ê¡ÖÉÔÆ»ÆÁ¤Ê²Æ¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¡Ö39thSG¥¢¥ó¥À¡¼¥é¥¤¥Ö¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢4´üÀ¸¤Î¶âÀî¼ÓÌí¡£¡Ö¿¿²Æ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼2025¡×¤Ç¤Ï¡¢7·î12Æü¤ÎÀÅ²¬¸ø±é¤«¤é¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÌÀ¼£¿ÀµÜÌîµå¾ì¤Þ¤Ç¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¶Ê¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÇ®¤¯À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£
º£²óÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡ÖÉÔÆ»ÆÁ¤Ê²Æ¡×¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¶âÀî¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢¥ê¥º¥à´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥ó¥À¡¼³Ú¶Ê¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¤·¤¤°ìÌÌ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¥¿¥¤¥È¥ë¡§ÇµÌÚºä46¡Ö39thSG¥¢¥ó¥À¡¼¥é¥¤¥Ö¡×
½Ð±é¡§ÇµÌÚºä46
ÇÛ¿®Æü»þ¡§2025Ç¯10·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë18¡§30¡Ê³«¾ì17¡§30¡Ë
¥ê¥Ô¡¼¥ÈÇÛ¿®¡§2025Ç¯10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë19¡§00¡Ê³«¾ì18¡§00¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇµÌÚºä46¶âÀî¼ÓÌí¡¢¿·À©Éþ¤ÇÈþµÓÈäÏª
¢¡ÇµÌÚºä46¡Ö36thSG¥¢¥ó¥À¡¼¥é¥¤¥Ö¡×LeminoÀ¸ÇÛ¿®·èÄê
10·î9Æü¡¢ÇµÌÚºä46¤Î39ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡ØSame numbers¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¥¢¥ó¥À¡¼³Ú¶Ê¡ÖÉÔÆ»ÆÁ¤Ê²Æ¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¡Ö39thSG¥¢¥ó¥À¡¼¥é¥¤¥Ö¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢4´üÀ¸¤Î¶âÀî¼ÓÌí¡£¡Ö¿¿²Æ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼2025¡×¤Ç¤Ï¡¢7·î12Æü¤ÎÀÅ²¬¸ø±é¤«¤é¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÌÀ¼£¿ÀµÜÌîµå¾ì¤Þ¤Ç¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¶Ê¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÇ®¤¯À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£
¢¡¡ÖÇµ⽊ºä46 39thSG¥¢¥ó¥À¡¼¥é¥¤¥Ö¡×ÇÛ¿®³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§ÇµÌÚºä46¡Ö39thSG¥¢¥ó¥À¡¼¥é¥¤¥Ö¡×
½Ð±é¡§ÇµÌÚºä46
ÇÛ¿®Æü»þ¡§2025Ç¯10·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë18¡§30¡Ê³«¾ì17¡§30¡Ë
¥ê¥Ô¡¼¥ÈÇÛ¿®¡§2025Ç¯10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë19¡§00¡Ê³«¾ì18¡§00¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û