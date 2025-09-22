「とあるもの」と見事に同化する猫ちゃんの姿が、「これはビックリする！」と大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で75.5万表示を突破し、「これは驚きますね！」「これはちょいコワいな」といった声が集まっています。

猫だって、ビックリする

Xアカウント「モフモフ猫のきなこもち」に登場したのは、ノルウェージャンフォレストキャットの「おもち」ちゃんとサイベリアンの「きなこ」ちゃん。飼い主さんいわく、おもちちゃんは食いしん坊でビビり、運動音痴でおおらかな女の子なのだとか。

ある日、名画が描かれている猫ハウスでくつろいでいたきなこちゃん。そこに何も知らないおもちちゃんが、てくてくと歩いてきたそう。何だか視線を感じるのか、おもちちゃんは辺りをキョロキョロ見回していたそうですが、きなこちゃんが横にいるのは気づいていなかったようです。

そのまま何も知らずに、猫ハウスと一体化するきなこちゃんの前をおもちちゃんが通り過ぎようとした次の瞬間…。ようやくきなこちゃんが横にいることに気づき、おもちちゃんはビックリして飛び跳ねたといいます。焦っていることがひしひしと伝わってきて、思わず笑ってしまいました。

今度は私が驚かせてやるにゃ！

猫ハウスに描かれている絵画は、ゴッホの「星月夜」。絵画ときなこちゃんが絶妙に一体化していて、おもちちゃんも気づけなかったのでしょう。すぐ横にきなこちゃんがいると知ったときは、心臓が飛び出るほどビックリしたかもしれませんね。

投稿は、Xにて3.2万件を超えるいいねが付いており、おもちちゃんのビクッとする様子が可愛いと、大きな注目を集めました。

投稿を見たX民からは、「ネコも誰もいないと思ってたとこにネコがいたらビクッてなるんだ」「額縁でジーッとして、通ってきた猫に飛び掛かる猫めっちゃ良いですね」「お顔が目の前なのに、猫さん同士でも気づかないとは！」など、さまざまなコメントが寄せられています。

Xアカウント「モフモフ猫のきなこもち」では、もふもふ3姉妹ちゃんたちの愛らしくてホッコリする日常の様子が投稿されています。

おもちちゃん、きなこちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「モフモフ猫のきなこもち」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。