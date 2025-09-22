猛暑の中、長髪にこだわる『サッカー少年』髪を伸ばしていた【予想外の理由】に「胸を打たれた」

よその子どもを見て「どうしたらこんなにいい子に育つの？」と思ったことがある人は多いのではないでしょうか。今回は私の友人A子さんから聞いた、小6の男の子が猛暑でも髪を伸ばし続ける理由を知り、感動した話を紹介します。

サッカー少年団のMくん

A子の息子は小学校1年生で、サッカー少年団に所属しています。息子の先輩である小6のMくんは、ここ1～2年ほどずっと髪を伸ばしている様子。黒髪サラサラヘアで、全く切る気配がありません。今夏には、Mくんの髪は腰の上くらいまで伸びていました。個性的な長髪をなびかせながらサッカーをする姿に保護者たちは目を奪われていました。

同時にA子は、「どうして髪を伸ばしてるんだろう」とずっと疑問に思っていました。少年団の保護者の中でもMくんの髪型は話題になっており、「好きなアーティストのマネじゃない！？」とママ友と話していました。

ウィッグ姿のMくんママ

先日サッカーの大会があり、かなり久しぶりにMくんのママが試合を見に来ていました。しかし、随分前に見たときと、髪型が全く違っていたママ。「髪型変えたんですね～」とA子が話しかけると、「あ、コレね、ウィッグ！」とウィッグをずらして見せてくれたのです。どうやら病気の治療で、髪が抜けてしまったらしいのです。全く知らなかったA子は、とてもびっくりしました。

髪を伸ばす本当の理由……

そして、MくんママはMくんが髪を伸ばしている理由も教えてくれました。それは、ヘアドネーションのためだったのです。きっと近くでご家族の闘病を見て、決意したのでしょう。

小学校6年生でこんなにも思いやりのあるMくん。私たちほかの保護者の前では、これまでママに照れくさそうにしていたからとても意外でした。素晴らしいMくんの行動に、親御さんがどんな風に接してきたのか、その育て方にも感動したA子でした。

ママのことが大好きで、なにか自分にできることを考えて行動に移しているMくん。大人も見習いたいですね。

【体験者：40代・女性主婦、回答時期：2025年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

FTNコラムニスト：ichika.K

2児の育児を機に、ママの悲喜こもごもを描くライターとしての活動をスタート。子育てメディアなどの執筆を経て、独立し現在はltnでコラムを連載中。大手企業の総合職でのOL経験、そこから夫の単身赴任によりワンオペでの育児を行った経験から、育児と仕事を両立するママの参考になる情報を発信すべく、日々情報をリサーチ中。