100均人気グッズに新バージョン出たよ〜！邪魔なアレをまとめる便利グッズが可愛くなってた
商品情報
商品名：子供用リュックのヒモ固定バンド
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：【1個あたり】30×95mm
販売ショップ：セリア
リュックの余りヒモ問題を解決！『子供用リュックのヒモ固定バンド』
リュックは荷物が多い日も負担を少なく運べて便利ですが、ショルダーストラップの余ったヒモがブラブラして邪魔…と感じたことはありませんか？
筆者も輪ゴムでまとめたり、結んでみたりと色々試しましたが、すぐに外れてしまったり見た目がいまひとつだったりで、なかなか解決できませんでした。
そんな「リュックの余りヒモ問題」をスッキリ解決してくれるアイテムがセリアで登場し、以前大きな話題になったのが『リュックのヒモ固定バンド』。
そして今回ご紹介するのは、その可愛らしく進化した子供用バージョン『子供用リュックのヒモ固定バンド』です。
左右のヒモに使える、2つのバンドが入っています。ピンクのフラワーにゴールドをきかせたボタンのモチーフが可愛らしいですよね！
パッケージのイラスト的に「完全に子供向けだよね…？」とは思いましたが、対応サイズはこれまでと同じく約20〜25mmで、大人用リュックにも問題なく使えます。
余ったヒモがすっきりまとまる！しかも可愛くアレンジできた♡
リュックへの装着方法は簡単。まず、バンドを余ったヒモの端の下に置き、バンドを回してヒモをクルクルと巻き付けます。
次に、ヒモの表側で留めたい場合は、そのままバンドのスナップボタンを表側に回して留めます。裏側で留めたい場合は、本体のヒモと一緒にまとめて、スナップが裏側になるように留めればOK。パッケージ裏の説明書きを参考にすると良さそうです。
表側で留めた完成形がこちら。余ったヒモがすっきりとまとまって、まるで元々のリュックのデザインのように見えるのが嬉しい♡
ヒモがぶら下がって、どこかに引っかかる心配がなくなるので、小さなお子さんのリュックのヒモにも、ぜひ取り付けてあげたいですね。
今回は『子供用リュックのヒモ固定バンド』をご紹介しました。リュックの余ったヒモをすっきりとまとめて固定させてくれる、便利なグッズ。気になった方は、ぜひセリアでチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。