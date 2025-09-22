100均人気グッズに新バージョン出たよ〜！邪魔なアレをまとめる便利グッズが可愛くなってた

リュックの前に垂れ下がる、ショルダーストラップの余ったヒモ。邪魔だな…と感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか？そこで今回ご紹介するのが、セリアの『子供用リュックのヒモ固定バンド』。余ったヒモをまとめて固定してくれるから、見た目すっきり。ヒモが引っかかる心配も減って、良いこと尽くしです♡

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：子供用リュックのヒモ固定バンド

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：【1個あたり】30×95mm

販売ショップ：セリア

リュックの余りヒモ問題を解決！『子供用リュックのヒモ固定バンド』

リュックは荷物が多い日も負担を少なく運べて便利ですが、ショルダーストラップの余ったヒモがブラブラして邪魔…と感じたことはありませんか？

筆者も輪ゴムでまとめたり、結んでみたりと色々試しましたが、すぐに外れてしまったり見た目がいまひとつだったりで、なかなか解決できませんでした。

そんな「リュックの余りヒモ問題」をスッキリ解決してくれるアイテムがセリアで登場し、以前大きな話題になったのが『リュックのヒモ固定バンド』。

そして今回ご紹介するのは、その可愛らしく進化した子供用バージョン『子供用リュックのヒモ固定バンド』です。

左右のヒモに使える、2つのバンドが入っています。ピンクのフラワーにゴールドをきかせたボタンのモチーフが可愛らしいですよね！

パッケージのイラスト的に「完全に子供向けだよね…？」とは思いましたが、対応サイズはこれまでと同じく約20〜25mmで、大人用リュックにも問題なく使えます。

余ったヒモがすっきりまとまる！しかも可愛くアレンジできた♡

リュックへの装着方法は簡単。まず、バンドを余ったヒモの端の下に置き、バンドを回してヒモをクルクルと巻き付けます。

次に、ヒモの表側で留めたい場合は、そのままバンドのスナップボタンを表側に回して留めます。裏側で留めたい場合は、本体のヒモと一緒にまとめて、スナップが裏側になるように留めればOK。パッケージ裏の説明書きを参考にすると良さそうです。

表側で留めた完成形がこちら。余ったヒモがすっきりとまとまって、まるで元々のリュックのデザインのように見えるのが嬉しい♡

ヒモがぶら下がって、どこかに引っかかる心配がなくなるので、小さなお子さんのリュックのヒモにも、ぜひ取り付けてあげたいですね。

今回は『子供用リュックのヒモ固定バンド』をご紹介しました。リュックの余ったヒモをすっきりとまとめて固定させてくれる、便利なグッズ。気になった方は、ぜひセリアでチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。