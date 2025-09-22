２２日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」では、のぶ（今田美桜）と羽多子（江口のりこ）と登美子（松嶋菜々子）が高知旅行に出かけるが、旅行の様子は描かれず。ネットは千代子（戸田菜穂）登場がなく、残念がる声があがった。

この日の「あんぱん」では、羽多子が登美子を誘って旅行に行こうと提案。誘われた登美子は、行き先が高知だと知り、海外に行きたいと反対するも、羽多子が「千代子さんとのぶと、女４人、かつおで一杯やりましょ？」といい、登美子は「仕方ないわね」といい、高知旅行が決まる。千代子は、嵩の育ての親。

嵩は雑誌の取材でパリに行くため、高知旅行には同行せず。登美子は歩いて行く嵩の背中を見て手を合わせ、旅の無事を祈った。

そして高知旅行が描かれるかと思われたが、次のシーンはのぶが写真店に高知旅行の写真の現像を依頼しており、高知旅行の様子は描かれなかった。千代子に会えると思っていたネットは「千代子さん、出てきて欲しいなぁ」「嵩、千代子さんにも会って欲しい」「千代子さんと一緒にいるとこも見たかったなあ」「千代子さん、最後出てくるよね？」など残念がる声が上がっていた。