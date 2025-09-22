浜辺美波＆目黒蓮W主演『ほどなく、お別れです』追加キャスト 愛娘を亡くした夫妻役に志田未来＆渡邊圭祐
俳優の浜辺美波とSnow Manの目黒蓮がW主演し、来年2月6日に公開される映画『ほどなく、お別れです』に、俳優の志田未来、渡邊圭祐の出演が決定した。キャストを4週連続で発表するスペシャル週間「ほどなく、解禁です」第2弾として、美空（浜辺）と漆原（目黒）が葬儀を担当する、愛娘を亡くした夫婦を演じる2人が解禁された。
【写真】目黒蓮＆浜辺美波が幻想的なタンポポ畑でたたずむティザービジュアル
遺族の希望に沿って故人に合った葬儀を提案し、すべての手配と進行（葬儀の段取り、会場設営、式の進行など）を執り行う仕事“葬祭プランナー”を題材とした今作は、長月天音氏のデビュー作『ほどなく、お別れです』から始まる「ほどなく、お別れです」シリーズ（小学館文庫）の実写化となる。
これまでもさまざまな母親像を演じてきた志田が、今作では愛しい娘を失い、抱えきれないほどの大きな悲しみに囚われる久保田理恵を熱演する。そして、渡邊は娘に先立たれ悲しみの中にありながらも、懸命に理恵を支える夫・久保田宏之役に起用。初挑戦となる父親役で、幼い娘を亡くし悲痛な思いを抱える中、悲しみに暮れる妻に寄り添い励ます難しい役どころに挑む。
最愛の娘との“別れ”に直面し悲しみに暮れる理恵と宏之を前に、美空と漆原は、どのような葬儀を執り行い、2人を見送るのか。そして、理恵と宏之は、この悲しみを乗り越え、前へと進むことができるのか。初共演となる志田と渡邊の実力派タッグで魅せる深い家族愛が、見る者の心を震わせる。
■キャストコメント
▼志田未来
シリアスなシーンが多く、一つ一つ緊張感をもって取り組んでいたため、いまは無事に撮影を終えて良かったなという気持ちでいっぱいです。
オファーをいただいた際は、原作を読んだことがあったため、ぜひやらせていただきたい！という気持ちと、お久しぶりの三木監督に成長する姿をお見せできたら…という気持ちでした。“人の死”を扱う作品のため、どのように演じればいいのか、不安やプレッシャーはありましたが、短い撮影期間の中で、理恵の娘の死を受け入れられないところから始まる心境の変化をしっかり見せられるよう、意識して演じました。本作は、悲しいこと以上に人の温かさや愛をとても感じられる作品だなと思います。ぜひ大切な人と一緒に観ていただきたいです。
▼渡邊圭祐
初めての父親役と、すでに娘に先立たれているという設定で、連日、胸が締め付けられる想いでした。撮影中は志田さんがかもし出す空気感に素直に身をゆだね、感情のままに、夫として、そして父として、間で揺れ動くようなイメージで演じました。また、目黒さん演じる漆原の「ほどなく、お別れです」というセリフがとても印象的で。現実をなかなか受け入れられない遺族に、そっと区切りを与え、未来へ進むための背中を押してくれるように聞こえました。
実は、こんなにも脚本で泣いた作品は初めてで、読み終えるまでに3日かかりました。脚本の段階でこれほど心を揺さぶられたのですから、映像はさらに素晴らしいものになっていると思います。誰もがいつか経験するテーマだからこそ、映画館で感情のままに観て、何かを感じ取っていただけたら嬉しいです。見どころは、観てくださる方それぞれの心に響く部分にあると思います。
