µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÉÜÃÎ»ö¡¡¡ÖËüÇîÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤È¤Î¥Ô¡¼¥¹2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¤ÎÀ¼
¡¡ÂçºåÉÜ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¡Ê50¡Ë¤¬22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¤Î²¬Â¼Î´»Ë¡Ê55¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²¬Â¼¤µ¤ó¤âËüÇîÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢¹õ¤ÎT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Î¼«¿È¤È¡¢¹õ¤Î¥¥ã¥Ã¥×¡¢Çò¤ÎT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Î²¬Â¼¤¬¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡²¬Â¼¤Ï7Æü¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎEXPO¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ÖMatsuri¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²»³Ú¤È¾Ð¤¤¤Î¥Õ¥§¥¹¡Ö¤µ¤ó¤ÞPEACEFUL¡¡PARK¡¡2025¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼ÃÎ»ö¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö²¬Â¼¤µ¤ó¤ÈÃÎ»ö¤Î¤ª´é¤«¤¬¤ä¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¥Õ¥§¥¹ËüÇî¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÖÎÉ¤¤¤Ê¡¼¡ª¡ª¡ªÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²¬Â¼¤µ¡¼¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£