英国、カナダ、オーストラリアの３カ国が２１日、パレスチナを国家として正式承認すると発表した/Getty Images, Reuters via CNN Newsource

（ＣＮＮ）英国、カナダ、オーストラリアの３カ国が２１日、パレスチナを国家として正式承認すると発表した。国際社会の非難が強まる中でもパレスチナ自治区ガザ地区に対する攻撃を続けるイスラエルに対し、圧力を強める狙い。

３カ国とも、イスラエルとは長年にわたって強固な同盟関係を築いていたが、２国家解決が一向に進展しないことに対するいら立ちをあらわにした。

この日はポルトガルも、パレスチナ国家の正式承認を発表。２国家解決こそが「公正かつ恒久的な平和への唯一の道」だと強調した。

今週開かれる国連総会ではフランスなど数カ国もパレスチナ国家を承認する見通しで、イスラエルおよび米国との対立は一層深まる。

イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は２１日、「パレスチナ国家は決して存在しない」と反発した。

一方、パレスチナ自治政府のマフムード・アッバス議長は「公正かつ恒久的な平和に向けた重要かつ必要な一歩」と評価している。

国連加盟国は既に１４０カ国以上がパレスチナ国家を承認しており、ガザ攻撃をめぐってイスラエル非難が強まる中で、その数は増え続けている。

英外務省は渡航情報サイトを２１日に更新し、「被占領パレスチナ地域」としていた表記を「パレスチナ」に改めた。

フランスのエマニュエル・マクロン首相は２１日に放送されたＣＢＳニュースのインタビューで、パレスチナ国家を２２日に承認する意向を確認した。ただし、在パレスチナ大使館の開設などは、ガザで拘束されている人質の解放が条件となると述べた。

ベルギー、ルクセンブルク、サンマリノなどの各国も、今週中にパレスチナ国家を承認する見通し。