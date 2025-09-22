¿åÃå»Ñ¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°Æ°²è¤¬ÏÃÂê¡¦ËÜÅÄ¿¿ô¥¡Ê24¡Ë¡¢¤ª¤Ê¤«½Ð¤·¥³¡¼¥Ç¤ËÈ¿¶Á¡ÖºÇ¹â¤Ã¡ª¡×¡Ö½÷¿À¹ßÎ×¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÜÅÄ¿¿ô¥¡Ê24¡Ë¤¬20Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¤ª¤Ê¤«¤ò½Ð¤·¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¿åÃå»Ñ¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°Æ°²è&¤ª¤Ê¤«½Ð¤·¥³¡¼¥Ç¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡24ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿8·î21Æü¤Ë¡¢1st¼Ì¿¿½¸¡ÖMARIN¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿ËÜÅÄ¡£Instagram¤Ç¤Ï¡¢¿åÃå»Ñ¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°¥á¥¤¥¥ó¥°Æ°²è¤ä¡¢¥×¡¼¥ë¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÅ·»È¤¹¤®¤ë¡ª¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤³¤ÎÆ©ÌÀ´¶½Ð¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¿Íµû¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤µ¤À¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ìÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤ª¤Ê¤«½Ð¤·¥³¡¼¥Ç¤ËÈ¿¶Á¡ÖºÇ¹â¤Ã¡ª¡×¡Ö½÷¿À¹ßÎ×¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡20Æü¤Ï¡¢ÈþÍÆ»ï¡ØVOCE¡Ù¤Î´ë²è¤ÇË¬¤ì¤¿´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£»£±ÆÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤ä¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¤ª¤Ê¤«¤ò¸«¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö½÷¿À¹ßÎ×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤«¤ï¤æ¤¤¥¥å¡¼¥È¤À¤è¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤Ã¡ª¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë