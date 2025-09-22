¡Ö¥ì¡¼¥¶¡¼¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©Åú¤¨¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤¹¤´¤¤Ä¶ÆñÌä¡ª¡ÚÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¡Û

¼Ì¿¿³ÈÂç

³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤­¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤­¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª

¡Ö¥ì¡¼¥¶¡¼¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©

¡Ö¥ì¡¼¥¶¡¼¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©

¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢±Ñ¸ìÌ¾¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¤È¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£

¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©

Àµ²ò¤Ï¡ÖLight Amplification by Stimulated Emission of Radiation¡ÊÍ¶Æ³Êü½Ð¤Ë¤è¤ë¸÷ÁýÉý¡Ë¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª

¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢±Ñ¸ìÌ¾¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¤È¤Ã¤Æ¡ÖLASER¡Ê¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ë¡×¤ÈÎ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Í¶Æ³Êü½Ð¤È¤Ï¡¢¹â¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»ý¤Ã¤¿ÅÅ»Ò¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ±¤¸¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»ý¤Ä¸÷¤òÅö¤Æ¤¿¤È¤­¡¢»É·ã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸÷¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¤ë¸½¾Ý¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£

¸÷¥Ç¥£¥¹¥¯¤ä°åÎÅ¡¢ÄÌ¿®¤Ê¤É¤Ë¤âÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµ»½Ñ¤Ç¤¹¤è¡£

¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ

¡¦¡Ø@DIME¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë

¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô