¡Ö¥·¥ó¥»¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Ï¤º¡ª
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¥·¥ó¥»¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©
¡Ö¥·¥ó¥»¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
²»¤Ë´Ø¤ï¤ëÊª¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶¡¼¡Êsynthesizer¡Ë¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª
¥·¥ó¥»¤È¤Ï¡¢ÅÅ»Ò²óÏ©¤òÍÑ¤¤¤¿²»¤Î¹çÀ®ÁõÃÖ¤Î¤³¤È¡£
¼ï¡¹¤Î²»¤ò¹çÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¸°È×¤òÈ÷¤¨¤¿³Ú´ï¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
