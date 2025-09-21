¡Ö¥·¥ó¥»¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Ï¤º¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç

³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤­¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤­¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª

¡Ö¥·¥ó¥»¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©

¡Ö¥·¥ó¥»¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©

²»¤Ë´Ø¤ï¤ëÊª¤Ç¤¹¡£

¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©

Àµ²ò¤Ï¡Ö¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶¡¼¡Êsynthesizer¡Ë¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª

¥·¥ó¥»¤È¤Ï¡¢ÅÅ»Ò²óÏ©¤òÍÑ¤¤¤¿²»¤Î¹çÀ®ÁõÃÖ¤Î¤³¤È¡£

¼ï¡¹¤Î²»¤ò¹çÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Æ¡¢Â¿¤¯¸°È×¤òÈ÷¤¨¤¿³Ú´ï¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£

¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ

¡¦¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¼­Àô¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë

¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô