¡Ö¤¹¤´¤¤¾¡¤ÁÊý¤·¤¿¡×ÅÚÉ¶ºÝ¤Ç¾×·â·ëËö ´ÛÆâÁûÁ³ º½¤«¤Ö¤êÀÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤ª¸ý¤¢¤ó¤°¤ê
¡ãÂçÁêËÐ¶å·î¾ì½ê¡ä¡þÃæÆü¡þ21Æü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¡Ú±ÇÁü¡ÛÃåÊª½÷À¤â¡È¤ª¸ý¤¢¤ó¤°¤ê¡É¤Î¾×·â·èÃå
¡¡20ºÐ¤ÎËë²¼ÎÏ»Î¤¬·«¤ê¹¤²¤¿ÅÚÉ¶ºÝ¤Ç¤Î¾×·âÅª¤Ê¾¡¤ÁÊý¤Ë´ÛÆâ¤¬ÁûÁ³¤È¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¶Ã¤¤Î·èÃå¤Ëº½¤«¤Ö¤ê¤ÎÃåÊª½÷À¤Ï»×¤ï¤º¸ý¤ò¡È¤¢¤ó¤°¤ê¡É¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ÏËë²¼»Í½½¸ÞËçÌÜ¡¦Î´»Ö¡Ê°¤Éð¾¾¡Ë¤ÈËë²¼»Í½½»ÍËçÌÜ¡¦³¤¿¿¡ÊÅÄ»Ò¥Î±º¡Ë¤Î¼èÁÈ¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¡£Î¾ÎÏ»Î¤ÏÎ©¤Á¹ç¤¤¤«¤éÁÈ¤ß¹ç¤¦¤È¡¢·ã¤·¤¤Åê¤²¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤¤¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡ÅÚÉ¶ºÝ¤Ç³¤¿¿¤¬Åê¤²¤Ë½Ð¤Æ¡¢ÂÎ¤¬°ì½ÖÎ¥¤ì¤ë¤È¡¢Î´»Ö¤Ï¤¹¤«¤µ¤ºÁê¼ê¤Îº¸Â¤òÄÏ¤ó¤À¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢³¤¿¿¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¡¢¸å¤í¤Ø¤ÈÇÉ¼ê¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£·è¤Þ¤ê¼ê¤Ï¡ÖÀÚ¤êÊÖ¤·¡×¡£ÂçÁêËÐÁêËÐ¶¨²ñ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢È¯À¸³ÎÎ¨¤Ï0.2¡ó¤È¤¤¤¦¥ì¥¢µ»¤À¡£Î´»Ö¤Ï2¾¡ÌÜ¡¢³¤¿¿¤Ï3ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡Î´»Ö¤ÎÅÚÉ¶ºÝ¤Î¾×·âÅª¤Ê¾¡¤ÁÊý¤Ë´ÛÆâ¤ÏÂç¤¤¯Ê¨¤¤¤¿¡£ÁêËÐ¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÖÈ¿¤êµ»¡©¡×¡ÖÄÁ¼ê¡×¡Ö·è¤Þ¤ê¼ê¤Ê¤ó¤À¡×¡Ö¥ï¥©¡ª¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¡©¡ª¡×¡Ö¤¦¤Þ¤¤ÀÚ¤êÊÖ¤·¡×¡Ö¤¹¤²¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Î´»Ö¤ÏÊ¿À®16Ç¯11·îÀ¸¤Þ¤ì¤Î20ºÐ¡£½éÅÚÉ¶¤ÏÎáÏÂ¸ÞÇ¯»°·î¾ì½ê¤Ë·Ð¸³¤·¤¿´üÂÔ¤Î¼ã¼ê¤À¡£¹â¹»»þÂå¤ËÁêËÐ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¿ÀÆàÀî¸©Í½Áª100kgÌ¤Ëþµé¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¥¹¥«¥¦¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢°¤Éð¾¾Éô²°¤Ø¤ÎÆþÌç¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£¡ÊABEMA/ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë