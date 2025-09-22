CARAMERから期間限定スイートポテト登場♡秋の贅沢キャラマーサンド

キャラメルと焼き菓子の贅沢なマリアージュで人気の「CARAMER」から、秋にぴったりの限定フレーバー「キャラマーサンド スイートポテト」が登場。さつま芋とバター、生クリームを合わせたスイートポテトキャラメルを、香ばしいフロランタンとバターサブレでサンドしました。期間限定のラインアップとともに、心ときめく秋のひとときを彩ります。

甘く香ばしいスイートポテトキャラメル

キャラマーサンド スイートポテト

「キャラマーサンド スイートポテト」は、ふんわり広がるさつま芋の風味に、とろけるキャラメルが重なる贅沢な一品。

アーモンドフロランタンとバターサブレの香ばしさが層をなし、やさしい甘さを引き立てます。

ミルクチョコレートをまとわせた上品な仕上がりで、ひと口ごとに秋を感じられる特別な味わいです。

限定アソート＆ギフトも登場

キャラマーサンド シーズンアソート8個入

キャラマーサンド ハロウィンバッグ

キャラマーサンド シーズンアソート

CARAMER ギフトボックス

期間中は「キャラマーサンド ハロウィンバッグ（2個入・567円）」「キャラマーサンド シーズンアソート（8個入・2,376円）」「CARAMER ギフトボックス（6個入・2,322円）」などが登場。

キャラマーサンド

代表作の「キャラマーサンド」（3個入756円、5個入1,350円、10個入2,700円）も購入可能。贈り物にもぴったりのラインアップです。

高島屋大阪店での期間限定出店

CARAMERは高島屋大阪店 洋菓子売場特設コーナーにて、2025年9月24日（水）～10月7日（火）の期間限定で登場します。

秋限定の「キャラマーサンド スイートポテト」や、ハロウィン気分を盛り上げるバッグ、ギフトにも最適なアソートが揃うこの機会♡

完売前に、華やかな甘さととろけるキャラメルの世界をぜひ堪能してみてください。