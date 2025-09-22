北海道・東北地方の「コスモスの名所」ランキング！ 2位「面白山高原コスモスベルグ」、1位は？
広い土地に広がるコスモス畑は、人混みを気にせずゆったり過ごせる癒しの場所。淡いピンクの花が風に揺れる光景を、静かに見つめてみたいと思わせる季節の贈り物のようです。
All About ニュース編集部は9月9日の期間、全国20〜60代の男女218人を対象に「コスモスの名所」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「好き＆行ってみたい北海道・東北地方のコスモスの名所」ランキングを紹介します！
All About ニュース編集部は9月9日の期間、全国20〜60代の男女218人を対象に「コスモスの名所」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「好き＆行ってみたい北海道・東北地方のコスモスの名所」ランキングを紹介します！
2位：面白山高原コスモスベルグ（山形県）／38票2位にランクインしたのは、山形県にある「面白山高原コスモスベルグ」です。山寺の東に位置し、約7haに渡り約100万本のコスモスが咲き誇ります。
コスモスといえばピンクのイメージですが、ここではオレンジや黄色のキバナコスモスが特徴。近くには紅葉川沿いにトレッキングコースがあり、渓谷美あふれる紅葉が絶景です。
回答者からは「素敵な雰囲気なため一度は行ってみたいと思うからです」（40代男性／東京都）、「綺麗なコスモスが見られそうだから」（30代男性／北海道）、「コスモスの絨毯が見られるから」（30代女性／神奈川県）といったコメントが寄せられています。
1位：太陽の丘えんがる公園（北海道）／98票1位にランクインしたのは、北海道にある「太陽の丘えんがる公園」です。約65haと広大な面積を有し、中でも「虹のひろば」にあるコスモス畑は日本最大級。
約20種類、1000万本ものコスモスが咲き並びます。地形が生かされており、晴れた日はオホーツク海が一望できる見晴らしの良さも魅力です。
回答コメントでは「日本最大級のコスモス園で、約 1,000万本のコスモスが観れるから」（40代女性／神奈川県）、「様々な種類のコスモスが見られそうだから」（30代女性／石川県）、「規模が大きく綺麗だから」（40代男性／東京都）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の筆者：くま なかこ プロフィール
編集プロダクション出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)