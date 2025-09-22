¹ñÆ»¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤È¥¯¥Þ¤¬¾×ÆÍ¡¡±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤Ë¤±¤¬¤Ê¤·¡¡¶á¤¯¤Ë¤ÏÌ±²È¤â¡¡19Æü¡¡½©ÅÄ¡¦ËÌ½©ÅÄ»Ô
19Æü¤ÎÌë¡¢ËÌ½©ÅÄ»Ô¤Î¹ñÆ»¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤¬¥¯¥Þ¤È¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ËÌ½©ÅÄ·Ù»¡½ð¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢19Æü¸á¸å7»þ20Ê¬¤´¤í¡¢ËÌ½©ÅÄ»ÔÊÆÆâÂô»úÂçÌîÂÒ¤Î¹ñÆ»285¹æ¤òÂëÁãÊý¸þ¤«¤é¾å¾®°¤¿ÎÂ¼Êý¸þ¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤¬¡¢Æ»Ï©¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¥¯¥Þ1Æ¬¤È¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿½©ÅÄ»Ô¤Î30Âå¤ÎÃËÀ¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¾×ÆÍ¤·¤¿¥¯¥Þ¤ÏÂÎÄ¹¤¬Ìó1¥áー¥È¥ë¤Ç¡¢¸½¾ì¤«¤é10¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ë¤ÏÌ±²È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£