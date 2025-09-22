仙台市民が選んだ「住みたい街（駅）」ランキング！ 2位「長町」、1位はやっぱり…？【2025年調査】
リクルートは、2025年2月14日〜6月2日の期間、仙台市に居住する20〜49歳の男女508人を対象に、インターネットによるアンケート調査を実施し、「SUUMO住みたい街ランキング2025 東北版/仙台市版」を公開しました。
本記事では、仙台市民が選んだ「住みたい街（駅）」ランキングの上位を紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
「ララガーデン長町」や「ザ・モール仙台長町」といった大型商業施設もあり、生活利便性が非常に高い地域となっています。
こうした住環境の良さから、ファミリー層を中心に人気が高まり、2025年も2位に選ばれました。
駅直結の「S-PAL仙台」や「仙台PARCO」など、大型商業施設が並び、買い物環境も充実しています。
再開発の進行により住環境も整備され、「住みたい」という観点で仙台市民からの高い支持を集めた結果となりました。
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
長町駅は、JRと地下鉄南北線の両方が利用でき、仙台駅からわずか1駅という好アクセスが魅力です。
仙台駅は、JR・地下鉄・新幹線が乗り入れる、東北最大級の交通ハブであり、仙台市青葉区を代表するエリアです。
