¡ÖÂæÉ÷19¹æ¡×¿ÊÏ©Äê¤Þ¤é¤º
Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤ÂæÉ÷£±£¹¹æ¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¡Ê£²£²Æü¡Ë¸áÁ°£¶»þ¸½ºß¡¢ÆîÄ»Åç¶á³¤¤ò£±»þ´Ö¤Ë¤ª¤è¤½£±£µ¥¥í¤ÎÂ®¤µ¤ÇËÌ¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ûº£¸å¤Î¿ÊÏ©Í½ÁÛ¿Þ¡¿¸þ¤³¤¦16Æü´Ö¤ÎÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÅ·µ¤¤Ï¡©
Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï£¹£³£µ¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï£µ£°¥áー¥È¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï£·£°¥áー¥È¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Î¿ÊÏ©Í½ÁÛ¤Ï¡Ú²èÁü①¡Û¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂæÉ÷19¹æ¡×º£¸å¤Î¿ÊÏ©¤Ï¡©
ÂæÉ÷¤ÎÃæ¿´¤Ï¡¢
Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï£¹£µ£°¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï£´£µ¥áー¥È¥ë¡¢
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï£¶£µ¥áー¥È¥ë
¤¢¤µ¤Ã¤Æ¡Ê£²£´Æü¡Ë¸áÁ°£³»þ¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÎÅì¤Ç¶¯¤¤ÂæÉ÷
Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï£¹£µ£µ¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï£´£°¥áー¥È¥ë¡¢
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï£¶£°¥áー¥È¥ë
£²£µÆü¸áÁ°£³»þ¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÎÅì¤Ç¶¯¤¤ÂæÉ÷
Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï£¹£¶£µ¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï£´£°¥áー¥È¥ë¡¢
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï£µ£µ¥áー¥È¥ë
£²£¶Æü¸áÁ°£³»þ¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÎÅì
Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï£¹£¸£°¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï£³£°¥áー¥È¥ë¡¢
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï£´£µ¥áー¥È¥ë
£²£·Æü¸áÁ°£³»þ¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÎÅì
Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï£¹£¹£°¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï£²£µ¥áー¥È¥ë¡¢
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï£³£µ¥áー¥È¥ë
¤ÎÍ½ÁÛ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å16Æü´Ö¤Î³ÆÃÏ¤ÎÅ·µ¤¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¤ß¤ë
º£¸å16Æü´Ö¤Î³ÆÃÏ¤ÎÍ½Êó¤Ï¡Ú²èÁü②～⑨¡Û¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£