¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¡Ê39¡Ë¤¬22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£

¡¡¥¤¥â¥È¤Ï¡Ö³¤³°¤Îºî¶ÈÉþ²°¤µ¤ó¤Ç¥²¥Ã¥È¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢3ºÐÄ¹ÃË¤È·Ö¸÷¥Ô¥ó¥¯¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¡£

¡¡¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤Ï¡Ö#·Ö¸÷¥Ô¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¡×¡Ö#¥­¥Ã¥º¥µ¥¤¥º¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¡×¡Ö#¤¹¤°¤Ë¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¡×¡Ö#¤±¤É¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯ÌÜÎ©¤Ä¤è¡×¤Î¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¤¿¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ô¥ó¥¯²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¹¤°¤Ë¤ªÊì¤µ¤ó¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö¿Æ»ÒÂ·¤Ã¤Æ°¦¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡×¡Ö¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯ÁÇÅ¨¡×¡Ö¤ª»Ò¤µ¤óÂç¤­¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¾åµé¼Ô¥³¡¼¥Ç¡×¡Ö¤¹¤¯¤¹¤¯¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥»¥ó¥¹È´·²¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£