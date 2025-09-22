アニメ映画「劇場版『鬼滅の刃（やいば）』無限城編 第一章 猗窩座（あかざ）再来」の北米市場での興行収入が２週連続で首位を記録した/Koyoharu Gotoge/Sony Pictures

（ＣＮＮ）アニメ映画「劇場版『鬼滅の刃（やいば）』無限城編 第一章 猗窩座（あかざ）再来」が北米市場で２週連続の週末興行収入首位を獲得し、新たな記録を打ち立てた。

ハリウッドではこれまで、アニメ映画は米国内の興行収入で堅調ながらも小規模なジャンルとみなされてきた。しかし、今回の「無限城編」の予想外の成功によって、米映画業界は日本のアニメが劇場に多くの観客を呼び込む可能性について再考を迫られている。

ソニー・ピクチャーズエンタテインメント傘下のクランチロールが配給を手掛ける同作は、公開２週目の興収が初週から７６％減少したものの、週末３日間で１７３０万ドル（約２５億円）を稼いだ。公開９日間での収入は計１億４７３万ドルに達した。

２０００年以降、米国では１００本以上のアニメ映画が公開されてきたが、国内興行収入で５０００万ドルを超えた作品はなかった。ボックス・メディアとポリゴンが２４年１月に公表した調査によれば、Ｚ世代の４２％が週１回はアニメを視聴していると回答した。

「無限城編」は批評家からの評価も高く、映画評論サイト「ロッテン・トマト」では９８％の支持率、批評収集サイト「メタクリティック」では６９点を獲得した。

調査会社コムスコアのポール・ダーガラベディアン氏は「これがもし例外的なことではなくトレンドとなれば、大スクリーンで上映できる可能性のあるコンテンツの選択肢に新たなカテゴリ―の映画が加わることになり、映画館やスタジオの責任者は非常に喜ぶべきだろう」と語った。

Ｚ世代やアルファ世代の継続的な支持は、映画の勢いを押し上げただけでなく、アニメというジャンルにとっても大きな推進力となり、ソニーとクランチロールに驚きのヒットをもたらした。

ダーガラベディアン氏は、海外のアニメ映画がこれほど米国内で成功するのは前例がほとんどないと述べた。

興収分析サイト「ボックスオフィスセオリー」の創設者兼オーナーでもあるショーン・ロビンズ氏は、若年層から注目を集めていることは「諸刃の剣」となり得ると述べた。関心が急速に薄れる危険性もあれば、新たな観客層を呼び込み勢いを増す可能性もあるという。

これは、今年公開されたワーナー・ブラザースの「マインクラフト／ザ・ムービー」が公開初週に１億６２７５万ドルを記録し、最終的に４億２４００万ドルと予想を上回るヒットとなったことを彷彿（ほうふつ）させる。

ロビンズ氏によれば、「無限城編」が記録的な公開初週を迎えたことで、これまで「鬼滅の刃」をみようとは思わなかった米国の観客層まで引き寄せた可能性がある。

ロビンズ氏は「こうした出来事は、そうでなければ聞いたことがなかった作品をみてみようという気持ちにさせる」とし、一時的な興味を持つ観客を含む「アニメ界のほぼ全域」を取り込んだとの見方を示した。

「無限城編」は１９日時点で北米市場での累計興行収入が８５００万ドルを突破し、ワーナー・ブラザースの１９９９年のヒット作「劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲」が持っていたアニメ映画の歴代最高興収を抜いた。

週末の興行収入では、「無限城編」が首位となった一方、２位にはユニバーサル・ピクチャーズとモンキーポー・プロダクションズの「Ｈｉｍ」が入った。初週の興収は１３５０万ドルと期待を下回る出足だった。

興行収入ランキングはワーナー・ブラザースの「死霊館 最後の儀式」が１２９５万ドルで３位。ライオンズゲートの「ザ・ロング・ウォーク」とフォーカス・フィーチャーズの「ダウントン・アビー：ザ・グランド・フィナーレ」がいずれも６３０万ドルで４位タイとなった。