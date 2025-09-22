FRUITS ZIPPER・鎮西寿々歌、新ヘアの近況ショットに「まじでかわいい」「どんどん短くなってゆく〜〜」絶賛の声
アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌（26）が22日までに自身のXを更新。新たなヘアスタイルを公開した。
【写真】また短く…“ドアップ”で新ヘアを披露したFRUITS ZIPPER・鎮西寿々歌
鎮西は投稿で「そういえばまた髪切ったです」とコメント。ドアップの写真を公開した。
この投稿に「かわいさが増していく」「まじでかわいいだいすき」「また切ったの！！ボブすずか」「アップ写真嬉しすぎる」「お似合いです」「いつも髪切ってるの似合いすぎてる」「どんどん短くなってゆく〜〜」など絶賛の声が続出。「やっぱそーだよね！？」と、すでに気付いていたファンの声も散見された。
鎮西は1998年11月24日生まれ、兵庫県出身。2009年から2012年の期間、NHK『天才てれびくん』シリーズに“てれび戦士”として出演していた。なおFRUITS ZIPPERは今年の10月から、グループ史上初となるアジアツアーを開催し、台北、上海、ソウルの3都市で公演を行う。また、8月3日のデビュー3周年記念ライブ最終公演『さいたまスーパーアリーナ25周年 FRUITS ZIPPER 3rd ANNIVERSARY 超超超めでたいライブ -さん-』にて、2026年2月1日に東京ドームでライブを開催することが発表された。
