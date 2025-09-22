水晶玉子のプレミアムうさぎ占い　9月22日〜28日の運勢

大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今週の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。

誇り高くマイペース

チャレンジ精神がわき上がり、いろいろなことを試したくなりそうです。思いついたことを行動にうつすと、思わぬ収穫を得られるでしょう。すぐに動けない場合は、やりたいことを周囲に話しておくと◎。27日はあなたが本音で話せば、相手も心を開いてくれるはず。

顔と首のまわりにたてがみのように長い毛を持つライオンうさぎタイプのあなたは、その名前のとおり誇り高くマイペースな性格。ふだんはおだやかでまじめ。曲がったことが大嫌い。自分の決めたことはどこまでも忠実に守り、理想に向かって着実に進んでいきます。ただ器用ではないので、一度、自分のテリトリーを決めると、そこからあまり外に出ていきたがらない傾向も。突発的な出来事や変化にはやや弱く、慣れるのには時間がかかります。

柔軟でフレンドリー

努力した分だけ得られるものがあり、それが今後の選択の幅を広げてくれます。大切な話をするときや、「ここぞ！」という状況では、真剣に相手や物事と向き合って。25日は先回りして答えを出さないこと。28日はこれからのことを考えて、大きな目標を立てよう！

垂れた長い耳に平面的な顔がチャームポイントのロップイヤーは、おだやかで人懐こい性格。そんなロップイヤータイプのあなたもやさしくフレンドリーでコミュニケーション能力が高め。柔軟性があって、いろいろな人と連帯・協力することができ、どんな環境にもそれなりに慣れて、みんなのよき友人、まとめ役にもなれる人です。でも少し寂しがりなのでだれかを頼りすぎたり、影響を受けすぎると人間関係のゴタゴタに巻き込まれやすくなります。

親切・明るい・わかりやすい

細かいことが気になってあれこれ調べたり、吟味したり、時には考え込んでしまったりすることもあるかもしれませんが、案外そんな時間も楽しめます。知りたかったことがわかり、いいアイディアも浮かぶでしょう。26日は一歩引いた受け身の姿勢が人間関係をスムーズに。

モフモフの長い毛が少し大きめの体をおおっているアンゴラうさぎタイプのあなたは、見た目どおりの心温かく、親切で明るい人柄です。時折、暑苦しい印象も与えますが、あなた自身はいつも自然体で何より自分らしく生きることを大切にしています。そのため楽しくないことでは能力を発揮できず、いやなことは自分流にアレンジしてしまいます。隠しているつもりでも心の中はすぐに表情に出てしまう、わかりやすい正直な性格でもあります。

独自の着眼点が光る

思わぬところでだれかから影響を受けたり、自分がだれかに影響を与えたりすることで、意外な自分の一面に出会えそうです。人間関係の幅を少し広げて、おもしろい展開を引き寄せましょう。27日は、こまやかさが縁につながるチャンスをつくります。

小さな体がウーリー＝ウール（羊毛）のようなモフモフの毛におおわれているウーリーうさぎ（ジャージーウーリー）はおだやかで少し控えめな性格といわれます。そんなウーリーうさぎタイプのあなたは、感受性が鋭く、ふだんはもの静かに見えても、好き嫌いが激しく、個性も強め。人があまり気がつかないことに着目して、それを独自に深めていくような力を秘めています。何かのきっかけがあると、大胆で予測不能なジャンプを見せて周囲を驚かせたりします。

包容力抜群な人気者

身近な人、なじみのものや場所の中にいると、いいエネルギーをチャージできます。特に目上の人とのつながりを深められるときなので、悩みをきいてもらったり、相談にのってもらったりするのがおすすめ。28日はみんなが喜ぶ選択をして、うれしいことはシェアを。

うさぎのなかでも最大の品種として知られているフレミッシュジャイアントは体格は大きいけれど、おおらかで温かな性格。そんなフレミッシュジャイアントタイプのあなたの特徴は安定感と存在感。ささいなことではブレず、どんと受け止められる包容力があり、それが周囲に安心感を与えるはず。そのせいか特に自己主張しなくても周囲に人が集まる傾向も。ふだんは慎重で受け身ですが、動くときは大胆で、周囲をざわつかせることも多いでしょう。

器用で順応性も抜群

いろいろなタイミングが合って、新しい流れをつくりやすくなるでしょう。手間のかかることや面倒なことほど思い切ってチャレンジを。22日の新月は“潔さ”が運を好転させます。過去にとらわれず、今の自分の気持ちに素直になって。

野うさぎは自然の中で自由に生きているうさぎで、品種はミックス。そんな野うさぎタイプのあなたは、出会っていく、いろいろな経験や知識を自分の栄養分として成長していく人。自分から未開の地を切り開く積極性にはやや欠けますが、どんな環境にも順応し、だれとでもフランクに交流できるたくましさの持ち主。器用で多芸多才なので、あれこれ手を出しすぎる傾向もあり、一つ一つ結果を出しながら進むと実り多い時間を過ごせます。

行動力があり逆境に強い

ゆったりとした運気が流れ、ほっこりムードですごせます。暮らしに意識を向けると◎。とくに日々のルーティンを見直して改善すると、さらに運気が安定するでしょう。新習慣をスタートさせるのもおすすめです。23日は周囲の期待に応える行動が吉。

スレンダーな体をおおうビロードのような光沢のある短い体毛が特徴のレッキスは、運動能力も高く、ワイルドな印象を与えます。そんなレッキスうさぎタイプのあなたは、考えるより先に動きだすようなスピード感のある行動力を持つ人。おだやかでサバサバしていますが、信念を持ち主張は強く、めったなことでは妥協せず、リスクや失敗を恐れずに突き進みます。競争や争いにも強く、逆境にも負けませんが、必要以上に敵をつくらないよう注意を。

美意識&向上心が高い

みずから決断し、進みたい方向へかじを切れます。駆け引きや根回しをするより、真正面から勝負に挑むといい結果に結びつくでしょう。多少状況が不安定になっても、結果オーライになる運気です。24日は「大好き！」と思える何かに出会える予感。

ホトうさぎ（ドワーフホト）は、目のまわりの毛にアイラインのように色がある“アイバンド”が特徴のスタイリッシュなうさぎ。そんなホトうさぎタイプのあなたは、心のどこかで“自分は人とは違う“という思いを抱く、美意識もプライドも高い人。そんな自分の価値観と理想に向かって上をめざす、向上心の強い頑張り屋。ただ失敗を恐れて大胆になりきれない傾向もあり、はみ出して個性的に生きるよりは、仲間や組織の中で頑張るほうが実力を発揮できます。

人懐っこく自由気まま

小さな違和感が、意外な気づきにつながる可能性があります。「何で？」「どうして？」と疑問に思ったことは、深追いすると◎。22日は相手の都合を優先すると平和。25日は、あなたが覚悟を決めれば大きく前進できるでしょう。

白い体に赤い目、耳と鼻の頭、しっぽと手足の先が黒いエキゾチックな姿のヒマラヤンうさぎは、賢く、人懐こいけれど、少し気まま。そんなヒマラヤンタイプのあなたも、行きたい所に行き、やりたいことをやる、自由奔放さが持ち味。おかげで人を振り回したり、振り回されたりする不安定な生活になりやすい傾向も。でも何かひとつ、追い求めたい理想や生活の軸になるものがあれば、逆にあなた自身が人を巻き込む、大きな存在にもなれます。

コツコツタイプの努力家

おもしろいアイディアが、どんどんわいてきそうです。仕事、副業、遊び、健康法や美容法など「こんなことができたらいいな」ということを考えると、大きなチャンスが見つかりそう。26日は自分の好きなことに没頭する時間が大事。心も運も充実します。

小型の品種のネザーランドドワーフは、成長しても子うさぎのような短い耳と丸い顔が特徴。体が小さいせいか、性格は警戒心が強く、神経質で怖がりな面があります。そんなネザーランドドワーフタイプのあなたも、細かなことが気になり、慎重で用心深く、内向的。自分の内側の思いや世界を大事にしているため、未経験の分野や突発的な事態には弱いけれど、コツコツと粘り強く小さな知識や経験を積み重ねることで大きくなれます。