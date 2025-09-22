¥É¥ë±ßÍýÏÀ²Á³Ê¡¡1¥É¥ë¡á147.22±ß¡ÊÁ°ÆüÈæ+0.16±ß¡Ë
¥É¥ë±ßÍýÏÀ²Á³Ê¡¡1¥É¥ë¡á147.22±ß¡ÊÁ°ÆüÈæ+0.16±ß¡Ë
³ä¹â¥¾ー¥ó¡§147.79¤è¤ê¾å
¸½ÃÍ¡§148.15
³ä°Â¥¾ー¥ó¡§146.66¤è¤ê²¼
²áµî5±Ä¶ÈÆü¤ÎÍýÏÀ²Á³Ê
2025/09/19¡¡147.06
2025/09/18¡¡147.04
2025/09/17¡¡146.95
2025/09/16¡¡147.23
2025/09/15¡¡147.42
¡ÊÃí¡Ë¥É¥ë±ßÍýÏÀ²Á³Ê¤È¤Ï¡©
ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¥·¥°¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡£¶âÍøº¹¡¢¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÍ×ÁÇ¤ò´ª°Æ¤·¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤Ç¼«Æ°Åª¤Ë·×»»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍýÏÀ²Á³Ê¤ò¾å²ó¤ì¤Ð³ä¹â¡¢²¼²ó¤ì¤Ð³ä°Â¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£¹Ô¤²á¤®¤¿Áê¾ì¤Ï¿¶¤ê»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢²¡¤·ÌÜÇã¤¤¡¢Ìá¤êÇä¤ê¤Î¥á¥É¤òÃµ¤¹¾å¤Ç»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
