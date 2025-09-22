´ØÀ¾Ì¾Êª¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¡Ö¤¤¤º¤ß¤µ¤Î¸¡Äê¡×ÆÃÊÌ¸ÜÌä¤Ë½¢Ç¤¡¡¡Ö£³Ç¯¤Î¤¦¤Á¤Ë¼õ¸³¡×¤«¤¹¤ìÀ¼¤ÇÈ¯É½
22ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥Þ¥Ò¥í¤Î¤Ô¤«¥Ã¤È¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼»³ËÜ¹ÀÇ·¡Ê63¡Ë¤¬¡Ö¤¤¤º¤ß¤µ¤Î¸¡ÄêÆÃÊÌ¸ÜÌä¡×¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥ä¥Þ¥Ò¥í¤ÏÂçºåÉÜÀôº´Ìî»Ô°é¤Á¤Ç¡¢ÉÜÎ©º´Ìî¹â¹»½Ð¿È¡£¡ÖºÇ½é¤Ï11·î3Æü¼Â»Ü¤Î¡Ø¤¤¤º¤ß¤µ¤Î¸¡Äê¡Ù¤ò¼õ¤±¤Þ¤»¤ó¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤ªÍ¶¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÆü¤ÏMBS¥é¥¸¥ª¤Î½©¤Þ¤Ä¤ê¡ÊÄ¹µï¸ø±à¡Ë¤Ç¹Ô¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¸ÜÌä¤Ë½¢Ç¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Î®¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Æ±¸¡Äê¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ËÀôº´Ìî»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¸þ¾å¤äÃÏ°è¿¶¶½¤ò¿Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ç13²óÌÜ¤Î³«ºÅ¡£º£²ó¤Ï10·î1¡Á17Æü¤Ë¿½¤·¹þ¤ß¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¡¢11·î3Æü¤Ë¥¨¥Ö¥ÎÀô¤Î¿¹¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡ÖÆÃÊÌ¸ÜÌä¤Î´ü´Ö¤ÏÎáÏÂ10Ç¯9·î¤Þ¤Ç¡£º£Ç¯¤ÏÌµÍý¤Ç¤â¡¢3Ç¯¤Î¤¦¤Á¤Ë¼õ¤±¤Ê¤¢¤«¤ó¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×
20Æü¤Ë¤ÏÏ¯ÆÉ·à¡Ö°Ì´¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¡ÊÂçºå¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¥·¥¢¥¿¡¼2nd¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢Ä¥¤êÀÚ¤ê¤¹¤®¤¿¤Î¤«¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥ä¥Þ¥Ò¥í¤ÎÀ¼¤Ï¤«¤¹¤ìµ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¡£22Æü¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£