Èª¤Î¥¯¥ê¤ÎÌÚ¡¡»Þ¤¬ÀÞ¤é¤ì¼Â100¸Ä¿©¤¤¹Ó¤é¤µ¤ì¤ë¡¡Èª¤Ë¤Ï¡È¥¯¥Þ¡É¤ÎÂÀ×¡¡19Æü¡¡½©ÅÄ¡¦Ç½Âå»Ô
Ç½Âå»Ô¤ÎÈª¤Ç¥¯¥ê¤Î¼ÂÌó100¸Ä¤¬¿©¤¤¹Ó¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç½Âå·Ù»¡½ð¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢19Æü¡¢Ç½Âå»ÔÃÝÀ¸»ú¸Å¾Â´ÝÃ«ÃÏ¤ÎÈª¤Ç¡¢¥¯¥ê¤ÎÌÚ¤Î»Þ¤¬ÀÞ¤ì¡¢¥¯¥ê¤Î¼ÂÌó100¸Ä¤¬¿©¤¤¹Ó¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÇ½Âå»Ô¤Î80Âå¤ÎÃËÀ¤¬¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Èª¤Ë¤Ï¥¯¥Þ¤Î¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ëÂÀ×¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿©³²¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢18Æü¸á¸å5»þ¤´¤í¤«¤é19Æü¤Î¸áÁ°6»þ¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ËÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£