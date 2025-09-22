パルマ<3461.T>は反落している。同社は前週末１９日の取引終了後、２５年９月期の業績予想の修正を発表。今期の営業利益予想を従来の見通しから２億１６００万円引き下げて１億５４００万円（前期比２５．２％増）、最終利益予想を１億７００万円減額して１億３００万円（同２８．８％増）に見直した。期末一括配当予想も減額修正しており、嫌気されたようだ。



ターンキーソリューションサービズにおいて、運営施設の賃料収入は増加したものの、一部施設での稼働が目標を下回った。また、日本郵政<6178.T>グループをはじめとした既存事業者・新規事業参入者向けセルフストレージ開業・出店コンサルティングなどサービス展開は進展した半面、屋外型コンテナ開発販売プロジェクトについては複数の案件で販売時期が来期以降となる見込みとなった。期末一括配当は従来１３円としていたが、普通配当６円と上場１０周年の記念配当５円を合わせた１１円に修正。前期の期末一括配当は６円だった。同社は今期の売上高予想は開示していない。



