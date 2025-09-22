LE SSERAFIM×YOASOBIがコラボ！「夜に駆ける」をモチーフとしたシティポップ＆Y2K融合楽曲リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ZOZOTOWN20周年を記念して、LE SSERAFIM with YOASOBI「the NOISE (Contains a Samples of 夜に駆ける)」が、9月26日13時にリリースされることが決定した。

■MVは10月中旬に公開予定

ZOZOTOWN20周年を記念して制作された「the NOISE (Contains a Samples of 夜に駆ける)」は、YOASOBIの代表曲「夜に駆ける」をモチーフに、「シティポップ」と『ZOZOFES』のテーマでもある「Y2K」という異なるカルチャーを融合し、新しい表現に挑んだ楽曲。

サンプリングと新規歌詞の書き下ろし、アレンジをTokyo Coffee Breakが務めており、「夜に駆ける」のメロディを活かしつつ、LE SSERAFIMの透明感ある歌声とYOASOBIらしい物語性のある歌唱表現が特徴の、ZOZOTOWN20周年を彩る特別な楽曲となっている。

なお、「the NOISE (Contains a Samples of 夜に駆ける)」MVは10月中旬に公開予定。

10月13日には、YOASOBIとLE SSERAFIMの両アーティストが出演するZOZOFES DAY2がKアリーナ横浜で開催される。チケットは、第3弾 ZOZOTOWN会員限定先着販売を9月28日23時まで特設サイトにて受付中。

■リリース情報

2025.09.26 ON SALE

LE SSERAFIM with YOASOBI

DIGITAL SINGLE「the NOISE (Contains a Samples of 夜に駆ける)」

■イベント情報

『ZOZOFES』

10/12（日）神奈川・Kアリーナ横浜

出演アーティスト：Ryosuke Yamada、超特急、HANA

10/13（月・祝）神奈川・Kアリーナ横浜

出演アーティスト：YOASOBI、LE SSERAFIM

