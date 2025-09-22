ETF売買動向＝22日寄り付き、日経レバの売買代金は236億円と好調 ETF売買動向＝22日寄り付き、日経レバの売買代金は236億円と好調

22日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前週末同時刻比5.0％減の497億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同0.9％増の381億円となっている。



個別ではｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ レバレッジ <2237> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ外国株式・ＭＳＣＩ <2514> 、ＮＺＡＭ カーボン・エフィシェント指数 <2567> 、ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー） <2559> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００（ヘッジあり） <2248> など54銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００インバース <2842> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、ＮＥＸＴ ＮＹ ダウ・ベア・ドルヘッジＥＴＮ <2041> が新安値をつけている。



日経平均株価が590円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金236億円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金215億2400万円も上回っている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が42億900万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が24億9200万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が18億7800万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が18億600万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が14億6800万円の売買代金となっている。



株探ニュース

