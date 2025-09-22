ÃæÅç»Ë·Ã¡Ê57¡Ë¡¢¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¥¸¥§¥Ã¥È¥Ð¥¹¤òËþµÊ¤¹¤ëÆþÍá»Ñ¤ò¸ø³«
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÅç»Ë·Ã¡Ê57¡Ë¤¬¡¢¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¥¸¥§¥Ã¥È¥Ð¥¹¤òËþµÊ¤¹¤ëÆþÍáÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¿åÃå»Ñ&¥Ó¥¥Ë¤Ç¤ÎÆþÍáÆ°²è
¡¡1994Ç¯¡¢26ºÐ¤Î»þ¤Ë¡ÖÈþ¤È·ò¹¯¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿½÷À4¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥·¥§¥¤¥×UP¥¬¡¼¥ë¥º¡×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÃæÅç¡£2000Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¥½¥í¤Ç³èÆ°¤·¡¢39ºÐ¤Î»þ¤Ë°ìÅÙ¥°¥é¥Ó¥¢¤ò°úÂà¤·¤¿¤¬¡¢49ºÐ¤ÇÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡Instagram¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤¤ÂÎ¤¬ºÝÎ©¤Ä¤Ò¤â¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¼Ì¿¿¤ä¡¢ÂçÃÀ¤Ê³³Ì¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡ª¡ª¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¤Ç¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤À¡Á¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¡ª¿§µ¤¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀéÍÕ¸©³ûÀî»Ô¤Ë¤¢¤ë¥Ç¥£¥¹¥³¡ÖFOOMYS¡×¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¥·¥§¥¤¥×UP ¥¬¡¼¥ë¥º¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦³á¸¶¿¿µÝ¤µ¤ó¤È¥á¥¤¥óDJ¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡21Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥£¥¹¥³¤Î²£¤Ë¤¢¤ë½ÉÇñ»ÜÀß¤ò¾Ò²ð¡£»£±ÆÃæ¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¡¢¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¥¸¥§¥Ã¥È¥Ð¥¹¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë